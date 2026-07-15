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Новини Відео Порядки у російській армії Дефіцит пального у РФ
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Військовий армії РФ катує своїх поплічників, які поскаржилися на дефіцит пального: "Топлива вам мало, п#дарасы!? За свой счет будете заправляться!". ВIДЕО

У мережі опубліковано відео чергової дикої розправи в лавах російської армії. На кадрах видно, як військовий РФ катує двох своїх поплічників: він роздягнув їх до спідньої білизни, підвісив за руки до перекладини між двома деревами та побив палицею.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з коментарів ката на відео, причиною тортур став дефіцит пального. Російські солдати навідріз відмовилися виконувати наказ та їхати на завдання через нестачу палива. Натомість, написали скаргу на погане забезпечення. Замість вирішення логістичних проблем командування окупантів вирішило "покарати" підлеглих середньовічними методами, що вкотре демонструє реальний рівень "дисципліни" та ставлення до особового складу в армії РФ.

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Також дивіться: Росіяни прив’язали до дерева двох "відмовників": "Вообще п#здец. Жопа какая полосатая. Отшлепали?". ВIДЕО

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армія рф (21535) дефіцит (758) катування (721) паливо (983)
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Топ коментарі
+4
Тільки шмагають тут не керівничків, а підлеглих найнижчої ланки.
Керівничка там не зачепиш, бо сам себе потім так само шмагатимеш.
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15.07.2026 10:34 Відповісти
+4
руснява армія завжди так будувалась (згадайте "дідовщину"), від куль у спину досі не розсипалась. Для них це - норма, і навіть взірець.
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15.07.2026 10:35 Відповісти
+3
Займатись катуванням підлеглих на війні - майже стовідсоткова гарантія отримати кулю в спину...
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15.07.2026 10:29 Відповісти

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