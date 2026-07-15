Військовий армії РФ катує своїх поплічників, які поскаржилися на дефіцит пального: "Топлива вам мало, п#дарасы!? За свой счет будете заправляться!". ВIДЕО
У мережі опубліковано відео чергової дикої розправи в лавах російської армії. На кадрах видно, як військовий РФ катує двох своїх поплічників: він роздягнув їх до спідньої білизни, підвісив за руки до перекладини між двома деревами та побив палицею.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з коментарів ката на відео, причиною тортур став дефіцит пального. Російські солдати навідріз відмовилися виконувати наказ та їхати на завдання через нестачу палива. Натомість, написали скаргу на погане забезпечення. Замість вирішення логістичних проблем командування окупантів вирішило "покарати" підлеглих середньовічними методами, що вкотре демонструє реальний рівень "дисципліни" та ставлення до особового складу в армії РФ.
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