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Новости Дефицит топлива в РФ
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В российском Челябинске мужчина открыл стрельбу на АЗС из-за очереди за топливом, - российские СМИ

В Челябинске в очереди на АЗС произошла стрельба

В российском Челябинске на автозаправочной станции произошла перестрелка из-за очереди за топливом. По данным местных СМИ, один из водителей ранил мужчину, который сделал ему замечание из-за попытки заправиться вне очереди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе и издание 74.ru со ссылкой на очевидцев.

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Конфликт закончился выстрелом

По словам свидетелей, один из водителей решил проигнорировать общую очередь к заправочным колонкам. После замечания со стороны другого мужчины он достал травматический пистолет и выстрелил.

"Мужчине сказали встать в общую очередь, чтобы заправить машину, но он решил, что делать этого не хочет. А если каждый будет так реагировать? У нас в машине были дети, куда могла попасть пуля? Пострадавшему пуля попала в живот, крови было немало", — рассказал один из очевидцев.

После инцидента нападавший покинул место происшествия, однако впоследствии его задержали правоохранители. По данным полиции, им оказался 26-летний местный житель.

Пострадавшего с ранением в живот госпитализировали в областную больницу №3.

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Что предшествовало

  • Россия вступила в уборочную кампанию 2026 года с острым дефицитом дизельного топлива, из-за чего темпы уборки урожая почти втрое отстают от прошлогодних. Больше всего проблема ударила по южным регионам страны, где уже прогнозируют потери урожая.
  • Дальнобойные удары Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) спровоцировали масштабный кризис на внутреннем рынке топлива страны. В настоящее время дефицит топлива фиксируется уже в абсолютном большинстве регионов России.
  • В России производство бензина покрывает лишь около 65% сезонного спроса после ударов украинских беспилотников по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за дефицита Москва уже увеличивает импорт топлива из Беларуси и Индии.

Читайте: Россиянин с ножом бросился резать колеса из-за очереди за бензином: "Мужик выбежал, угрожал мне ножом и резал мне колеса". ВИДЕО

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АЗС (476) бензин (344) дефицит (349) очередь (249) стрельба (3356) Челябинск (9)
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Топ комментарии
+9
О! Побільше їм пАШталЄтів роздати і воТку теж по черзі продавати
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15.07.2026 17:15 Ответить
+9
А там, дивись, підвезуть БК: гранати, рпг, пкт Буде у кацапів громадянська бензинова війна
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15.07.2026 17:37 Ответить
+7
нарешті! Довго розкачувалися.
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15.07.2026 17:15 Ответить

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