В российском Челябинске мужчина открыл стрельбу на АЗС из-за очереди за топливом, - российские СМИ
В российском Челябинске на автозаправочной станции произошла перестрелка из-за очереди за топливом. По данным местных СМИ, один из водителей ранил мужчину, который сделал ему замечание из-за попытки заправиться вне очереди.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе и издание 74.ru со ссылкой на очевидцев.
Конфликт закончился выстрелом
По словам свидетелей, один из водителей решил проигнорировать общую очередь к заправочным колонкам. После замечания со стороны другого мужчины он достал травматический пистолет и выстрелил.
"Мужчине сказали встать в общую очередь, чтобы заправить машину, но он решил, что делать этого не хочет. А если каждый будет так реагировать? У нас в машине были дети, куда могла попасть пуля? Пострадавшему пуля попала в живот, крови было немало", — рассказал один из очевидцев.
После инцидента нападавший покинул место происшествия, однако впоследствии его задержали правоохранители. По данным полиции, им оказался 26-летний местный житель.
Пострадавшего с ранением в живот госпитализировали в областную больницу №3.
Что предшествовало
- Россия вступила в уборочную кампанию 2026 года с острым дефицитом дизельного топлива, из-за чего темпы уборки урожая почти втрое отстают от прошлогодних. Больше всего проблема ударила по южным регионам страны, где уже прогнозируют потери урожая.
- Дальнобойные удары Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) спровоцировали масштабный кризис на внутреннем рынке топлива страны. В настоящее время дефицит топлива фиксируется уже в абсолютном большинстве регионов России.
- В России производство бензина покрывает лишь около 65% сезонного спроса после ударов украинских беспилотников по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за дефицита Москва уже увеличивает импорт топлива из Беларуси и Индии.
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