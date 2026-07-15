В российском Челябинске мужчина открыл стрельбу на АЗС из-за очереди за топливом, - российские СМИ

В российском Челябинске на автозаправочной станции произошла перестрелка из-за очереди за топливом. По данным местных СМИ, один из водителей ранил мужчину, который сделал ему замечание из-за попытки заправиться вне очереди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе и издание 74.ru со ссылкой на очевидцев.

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Конфликт закончился выстрелом

По словам свидетелей, один из водителей решил проигнорировать общую очередь к заправочным колонкам. После замечания со стороны другого мужчины он достал травматический пистолет и выстрелил.

"Мужчине сказали встать в общую очередь, чтобы заправить машину, но он решил, что делать этого не хочет. А если каждый будет так реагировать? У нас в машине были дети, куда могла попасть пуля? Пострадавшему пуля попала в живот, крови было немало", — рассказал один из очевидцев.

После инцидента нападавший покинул место происшествия, однако впоследствии его задержали правоохранители. По данным полиции, им оказался 26-летний местный житель.

Пострадавшего с ранением в живот госпитализировали в областную больницу №3.

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Что предшествовало

Россия вступила в уборочную кампанию 2026 года с острым дефицитом дизельного топлива, из-за чего темпы уборки урожая почти втрое отстают от прошлогодних. Больше всего проблема ударила по южным регионам страны, где уже прогнозируют потери урожая.

Дальнобойные удары Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) спровоцировали масштабный кризис на внутреннем рынке топлива страны. В настоящее время дефицит топлива фиксируется уже в абсолютном большинстве регионов России.

В России производство бензина покрывает лишь около 65% сезонного спроса после ударов украинских беспилотников по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за дефицита Москва уже увеличивает импорт топлива из Беларуси и Индии.

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