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Новости Дефицит топлива в РФ
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Уборка урожая в РФ сорвалась из-за дефицита топлива: темпы уборки урожая упали почти втрое, - разведка

В России дефицит дизельного топлива затормозил уборку урожая и поставил его под угрозу

Россия вступила в уборочную кампанию 2026 года с острым дефицитом дизельного топлива, из-за чего темпы уборки урожая почти втрое отстают от прошлогодних. Больше всего проблема затронула южные регионы страны, где уже прогнозируют потери урожая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

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Уборка урожая резко замедлилась

По данным СВРУ, наиболее острый дефицит дизельного топлива наблюдается в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, а также в Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Свердловской областях, Якутии и Башкортостане.

По состоянию на 1 июля в России обмолотили лишь 1,3-1,5 млн гектаров посевов, тогда как на аналогичную дату 2025 года этот показатель составлял 4,2-4,6 млн гектаров.

В то же время заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев публично опроверг наличие системных проблем с уборкой урожая, но не привел никаких официальных данных о темпах уборки урожая.

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Фермеры уже прогнозируют потери

В разведке отмечают, что топливный кризис совпал с сокращением посевных площадей. В этом году яровыми культурами засеяли на 11,3% меньше площадей, а озимыми - на 7,4% меньше, чем в прошлом году.

Из-за нехватки дизельного топлива аграрии рискуют пропустить оптимальные сроки уборки урожая. После созревания зерновых на их уборку отводится всего 7-10 дней, после чего зерно начинает осыпаться, а дожди могут полностью остановить работу техники.

По оценкам представителей агропромышленного комплекса Ростовской области, возможные потери урожая из-за срыва сроков уже достигают около 15%.

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Дизельное топливо продают по лимитам

В СВРУ сообщают, что на российских АЗС образуются очереди, а продажу дизельного топлива жестко ограничивают – от 20 до 200 литров на одного покупателя. Во многих случаях заправка резервуаров или других емкостей вообще запрещена.

Для сравнения: один зерноуборочный комбайн за смену потребляет до 300 литров дизельного топлива, поэтому установленных лимитов не хватает даже на один полный рабочий день.

Особенно сложной остается ситуация в отдаленных регионах. В частности, в Якутии фермеры вынуждены преодолевать 200–300 километров, чтобы приобрести всего 200 литров топлива.

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дефицит (349) россия (98276) урожай (216) горючее (118)
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Топ комментарии
+6
О! Уже добре... Зернові чекать не будуть... Скоро посиплються на грунт.... А що встигнуть зібрать - ще треба вивезти і зберегти... А це теж РЕСУРСИ... В тому числі і пальне...
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15.07.2026 15:17 Ответить
+4
Только очень крупные агрохолдинги могут иметь либо запасы, либо покупать напрямую с нефтезавода. Середняки или мелочь либо ездили на заправку и хранили у себя несколько сотен литров, либо получали с нефтебазы. Сейчас они воют что на заправке или в бочку не наливают - а комбайн на заправку не влазит, либо выдают по 100 литров - а туда еще ехать надо и в очереди стоять. А самое веселое если они сейчас не уберут - потом могут вообще не убрать - например дожди зарядят,а влажное зерно никто не купит, его негде сушить в таких количествах. Либо часть урожая просто потеряют когда зерно начнет осыпаться. А то что удается собрать - никто не хочет покупать, затруднен вывоз зерна на экспорт, и хранить его негде. Так что тот кто смог убрать - он все равно будет в минусе продав зерно за бесценок. А значит у него не будет денег чтобы сажать на следующий год.
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15.07.2026 15:26 Ответить
+3
А 4 роки коту під хвіст !!! Не могли ніхтоті ніяк Завхоза сковирнути !!!
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15.07.2026 15:05 Ответить

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