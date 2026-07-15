Жнива в РФ зірвалися через дефіцит пального: темпи збирання врожаю впали майже втричі, - розвідка

Росія увійшла у жнива 2026 року з гострим дефіцитом дизельного пального, через що темпи збирання врожаю майже втричі відстають від минулорічних. Найбільше проблема вдарила по південних регіонах країни, де вже прогнозують втрати врожаю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

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Жнива різко сповільнилися

За даними СЗРУ, найгостріший дефіцит дизельного пального спостерігається у Краснодарському та Ставропольському краях, Ростовській області, а також у Липецькій, Воронезькій, Тамбовській, Свердловській областях, Якутії та Башкортостані.

Станом на 1 липня в Росії обмолотили лише 1,3–1,5 млн гектарів посівів, тоді як на аналогічну дату 2025 року цей показник становив 4,2–4,6 млн гектарів.

Водночас заступник голови уряду РФ Дмитро Патрушев публічно заперечив наявність системних проблем із жнивами, але не навів жодних офіційних даних щодо темпів збирання врожаю.

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Фермери вже прогнозують втрати

У розвідці зазначають, що паливна криза наклалася на скорочення посівних площ. Цьогоріч ярими культурами засіяли на 11,3% менше площ, а озимими – на 7,4% менше, ніж торік.

Через нестачу дизеля аграрії ризикують пропустити оптимальні строки жнив. Після дозрівання зернових на їх збирання відводиться лише 7–10 днів, після чого зерно починає осипатися, а дощі можуть повністю зупинити роботу техніки.

За оцінками представників агропромислового комплексу Ростовської області, можливі втрати врожаю через зрив строків уже сягають близько 15%.

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Дизель продають за лімітами

У СЗРУ повідомляють, що на російських АЗС утворюються черги, а продаж дизельного пального жорстко обмежують – від 20 до 200 літрів на одного покупця. У багатьох випадках заправка резервуарів або інших ємностей взагалі заборонена.

Для порівняння, один зернозбиральний комбайн за зміну споживає до 300 літрів дизеля, тому встановлених лімітів не вистачає навіть на один повний робочий день.

Особливо складною ситуація залишається у віддалених регіонах. Зокрема, в Якутії фермери змушені долати 200–300 кілометрів, щоб придбати лише 200 літрів пального.

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