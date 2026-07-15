Україна змусила РФ перекидати комплекси ППО з Крайньої Півночі для захисту від ударів ЗСУ, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

З кількох стратегічно важливих об'єктів на російській Крайній Півночі прибрали комплекси ППО. Їх перекидають до інших регіонів країни-окупанта, щоб захистити від атак українських БпЛА.

Про це йдеться в матеріалі Радио Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Видання оприлюднило супутникові фото, що демонструють перекидання підрозділів ППО з кількох стратегічно важливих об'єктів, які раніше прикривали комплекси С-300 та С-400.

Зважаючи на знімки, помітного протиповітряного захисту там майже не залишилося.

Ракетна база поряд з аеродромом Рогачово в Архангельській області: вересень 2019 року. Поряд з авіабазою знаходилися кілька пускових установок та радіолокаційні станції.

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Супутникове фото від 6 липня показує, що поряд з авіабазою Рогачово на архіпелазі Нова Земля в російській Арктиці з позиції ППО, яка існувала принаймні із серпня 2015 року, прибрали більшу частину засобів протиповітряної оборони.

Позиції С-300 на південь від авіабази Рогачово: липень 2022 року та липень 2026 року.

Автоколона транспортно-перезаряджувальних машин та укриття для зберігання ракет на авіабазі Рогачово: липень 2022 року (ліворуч) та останні доступні знімки в Google Earth від серпня 2025 року

Аналітики зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення Росія зняла з постійних баз близько 60% своїх комплексів С-300 та С-400. Найбільш масштабні переміщення відбулися зі Східного, Центрального та Ленінградського військових округів.

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"Більшість перекинутих комплексів виявилися зосередженими навколо України: зокрема, в Криму, Брянській, Курській, Бєлгородській та Воронезькій областях, а також на авіабазах, задіяних у війні. При цьому були виявлені й додаткові розгортання в Москві та навколо столиці, включаючи Тульську та Калузьку області, де вони, ймовіррно, посилюють захист від українських далекобійних ударів та є частиною підготовки до появи в України балістичних ракет власної розробки", - пише видання.

Позиція ЗРК С-400 на Воробйових горах

Позиція ППО поруч із Сєвєродвінськом, місцем базування підводних човнів російського Північного флоту, де, скоріш за все, нещодавно демонтували зенітно-ракетні комплекси

"У Сєвєродвінську – місті на Білому морі, де будують та ремонтують російські атомні підводні човни, – кілька позицій ППО, що десятиліттями захищали цей стратегічно важливий об'єкт, зараз порожні. Як показують свіжі супутникові знімки, зі спеціально обладнаних майданчиків навколо міста зникли близько двох десятків комплексів С-300 та С-400", - зазначили журналісти.

Раніше видання The Barents Observer писало, що місцезнаходження одного із комплексів, виведених із Сєвєродвінська, вдалося відстежити завдяки ліквідації командира розрахунку С-400.

Підполковника Володимира Спиридонова ліквідували в окупованому Криму у квітні 2024 року, а його останки було доставлено для поховання назад до Сєвєродвінська.

Поле поряд із Саратовським НПЗ, де після початку повномасштабної війни та перших ударів українських дронів було розміщено батарею ППО. Знімки зроблені у травні 2023 року та серпні 2025 року

"Поки системи ППО зникають із Крайньої Півночі, інші з'являються поруч із об'єктами, які з більшою ймовірністю можуть стати цілями українських ударів безпілотників. На знімку вище – кілька пускових установок із піднятими транспортно-пусковими контейнерами – їх було зафіксовано поряд із Саратовським НПЗ на південному заході Росії. З початку 2025 року цей об'єкт неодноразово зазнавав дронових, останній раз – менше тижня тому", - підсумували автори.

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