Україна змусила РФ перекидати комплекси ППО з Крайньої Півночі для захисту від ударів ЗСУ, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО
З кількох стратегічно важливих об'єктів на російській Крайній Півночі прибрали комплекси ППО. Їх перекидають до інших регіонів країни-окупанта, щоб захистити від атак українських БпЛА.
Про це йдеться в матеріалі Радио Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Видання оприлюднило супутникові фото, що демонструють перекидання підрозділів ППО з кількох стратегічно важливих об'єктів, які раніше прикривали комплекси С-300 та С-400.
Зважаючи на знімки, помітного протиповітряного захисту там майже не залишилося.
Супутникове фото від 6 липня показує, що поряд з авіабазою Рогачово на архіпелазі Нова Земля в російській Арктиці з позиції ППО, яка існувала принаймні із серпня 2015 року, прибрали більшу частину засобів протиповітряної оборони.
Аналітики зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення Росія зняла з постійних баз близько 60% своїх комплексів С-300 та С-400. Найбільш масштабні переміщення відбулися зі Східного, Центрального та Ленінградського військових округів.
"Більшість перекинутих комплексів виявилися зосередженими навколо України: зокрема, в Криму, Брянській, Курській, Бєлгородській та Воронезькій областях, а також на авіабазах, задіяних у війні. При цьому були виявлені й додаткові розгортання в Москві та навколо столиці, включаючи Тульську та Калузьку області, де вони, ймовіррно, посилюють захист від українських далекобійних ударів та є частиною підготовки до появи в України балістичних ракет власної розробки", - пише видання.
"У Сєвєродвінську – місті на Білому морі, де будують та ремонтують російські атомні підводні човни, – кілька позицій ППО, що десятиліттями захищали цей стратегічно важливий об'єкт, зараз порожні. Як показують свіжі супутникові знімки, зі спеціально обладнаних майданчиків навколо міста зникли близько двох десятків комплексів С-300 та С-400", - зазначили журналісти.
Раніше видання The Barents Observer писало, що місцезнаходження одного із комплексів, виведених із Сєвєродвінська, вдалося відстежити завдяки ліквідації командира розрахунку С-400.
Підполковника Володимира Спиридонова ліквідували в окупованому Криму у квітні 2024 року, а його останки було доставлено для поховання назад до Сєвєродвінська.
"Поки системи ППО зникають із Крайньої Півночі, інші з'являються поруч із об'єктами, які з більшою ймовірністю можуть стати цілями українських ударів безпілотників. На знімку вище – кілька пускових установок із піднятими транспортно-пусковими контейнерами – їх було зафіксовано поряд із Саратовським НПЗ на південному заході Росії. З початку 2025 року цей об'єкт неодноразово зазнавав дронових, останній раз – менше тижня тому", - підсумували автори.
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