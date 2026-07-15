Украина заставила РФ перебросить комплексы ПВО с Крайнего Севера для защиты от ударов ВСУ, - СМИ
С нескольких стратегически важных объектов на российском Крайнем Севере убрали комплексы ПВО. Их перебрасывают в другие регионы страны-оккупанта, чтобы защитить от атак украинских БПЛА.
Об этом говорится в материале "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Издание обнародовало спутниковые снимки, демонстрирующие переброску подразделений ПВО с нескольких стратегически важных объектов, которые ранее прикрывали комплексы С-300 и С-400.
Судя по снимкам, заметной противовоздушной защиты там почти не осталось.
Спутниковый снимок от 6 июля показывает, что рядом с авиабазой Рогачево на архипелаге Новая Земля в российской Арктике с позиции ПВО, существовавшей по крайней мере с августа 2015 года, убрали большую часть средств противовоздушной обороны.
Аналитики отмечают, что с начала полномасштабного вторжения Россия сняла с постоянных баз около 60% своих комплексов С-300 и С-400. Наиболее масштабные перемещения произошли из Восточного, Центрального и Ленинградского военных округов.
"Большинство переброшенных комплексов оказались сосредоточенными вокруг Украины: в частности, в Крыму, Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областях, а также на авиабазах, задействованных в войне. При этом были обнаружены и дополнительные развертывания в Москве и вокруг столицы, включая Тульскую и Калужскую области, где они, вероятно, усиливают защиту от украинских дальнобойных ударов и являются частью подготовки к появлению у Украины баллистических ракет собственной разработки", - пишет издание.
"В Северодвинске — городе на Белом море, где строят и ремонтируют российские атомные подводные лодки, — несколько позиций ПВО, десятилетиями защищавших этот стратегически важный объект, сейчас пустуют. Как показывают свежие спутниковые снимки, со специально оборудованных площадок вокруг города исчезли около двух десятков комплексов С-300 и С-400", - отметили журналисты.
Ранее издание The Barents Observer писало, что местонахождение одного из комплексов, выведенных из Северодвинска, удалось отследить благодаря ликвидации командира расчета С-400.
Подполковника Владимира Спиридонова ликвидировали в оккупированном Крыму в апреле 2024 года, а его останки были доставлены для захоронения обратно в Северодвинск.
"Пока системы ПВО исчезают с Крайнего Севера, другие появляются рядом с объектами, которые с большей вероятностью могут стать целями украинских ударов беспилотников. На снимке выше - несколько пусковых установок с поднятыми транспортно-пусковыми контейнерами - их зафиксировали рядом с Саратовским НПЗ на юго-западе России. С начала 2025 года этот объект неоднократно подвергался ударам дронов, последний раз - менее недели назад", - подытожили авторы.
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