Росіяни бояться їхати поруч із колоною бензовозів: "Бл#дь, опять мы к этой колонне приблизились". ВIДЕО
Російські водії бензовозів від ударів українських дронів під час руху тримають одну руку на кермі, а іншу - на ручці дверей, щоб у разі атаки миттєво вистрибнути з кабіни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відеозапис, на якому росіяни зафільмували рух колони бензовозів, що пересувається під прикриттям мобільних вогневих груп.
На відео чути, як один із окупантів невдоволено реагує на наближення до колони: "Бл#дь, опять мы к этой колонне, с#ка, приблизились".
"Водила видел как сидел? Одна рука на руле, вторая на дверной ручке", - також додає один з окупантів на кадрах.
За словами авторів відео, водії бензовозів перебувають у постійній готовності залишити кабіну одразу після того, як почують звук підльоту українських ударних безпілотників.
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