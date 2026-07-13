Росіяни влаштували бійку з арматурою та битами за бензин: "Бизнес остановился, туризм закончился". ВIДЕО
Паливна криза в Росії продовжує набирати обертів, а росіяни дедалі частіше з'ясовують, кому дістанеться бензин, за допомогою арматури та бейсбольних бит.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відеозапис, на якому житель Пензенської області зафільмував масову бійку чоловіків на одній з автозаправних станцій регіону.
У дописі до відео також зазначається, що в тимчасово окупованому Криму літр бензину вже коштує 279 рублів, а ситуацію коротко описують словами: "Бизнес остановился, туризм закончился".
Кадри стали черговим свідченням того, як проблеми з паливом у РФ дедалі частіше завершуються сутичками та бійками прямо на АЗС.
Топ коментарі
+6 alexey prus
показати весь коментар13.07.2026 22:39 Відповісти Посилання
+6 Pan Lipko
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+6 Alessandro Moretti
показати весь коментар13.07.2026 22:47 Відповісти Посилання
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