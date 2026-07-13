Росіяни влаштували бійку з арматурою та битами за бензин: "Бизнес остановился, туризм закончился". ВIДЕО

Паливна криза в Росії продовжує набирати обертів, а росіяни дедалі частіше з'ясовують, кому дістанеться бензин, за допомогою арматури та бейсбольних бит.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відеозапис, на якому житель Пензенської області зафільмував масову бійку чоловіків на одній з автозаправних станцій регіону.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У дописі до відео також зазначається, що в тимчасово окупованому Криму літр бензину вже коштує 279 рублів, а ситуацію коротко описують словами: "Бизнес остановился, туризм закончился".

Кадри стали черговим свідченням того, як проблеми з паливом у РФ дедалі частіше завершуються сутичками та бійками прямо на АЗС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поки одні чекали в кілометровій черзі, інші билися за бензин: "Ты ах#ел, когда с тобой нормально разговаривают". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянка скиглить, що після черги на АЗС їй не вистачить бензину навіть доїхати додому: "Бл#дь, мне не хватит даже домой доехать". ВIДЕО