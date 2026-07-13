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Новини Відео Дефіцит пального в Криму Дефіцит пального у РФ
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Росіяни влаштували бійку з арматурою та битами за бензин: "Бизнес остановился, туризм закончился". ВIДЕО

Паливна криза в Росії продовжує набирати обертів, а росіяни дедалі частіше з'ясовують, кому дістанеться бензин, за допомогою арматури та бейсбольних бит.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відеозапис, на якому житель Пензенської області зафільмував масову бійку чоловіків на одній з автозаправних станцій регіону.

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У дописі до відео також зазначається, що в тимчасово окупованому Криму літр бензину вже коштує 279 рублів, а ситуацію коротко описують словами: "Бизнес остановился, туризм закончился".

Кадри стали черговим свідченням того, як проблеми з паливом у РФ дедалі частіше завершуються сутичками та бійками прямо на АЗС.

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АЗС (2021) бензин (1421) дефіцит (753) пальне (286)
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Топ коментарі
+6
ножі, дайте їм ножі
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13.07.2026 22:39 Відповісти
+6
І це ще не за їжу.
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13.07.2026 22:40 Відповісти
+6
Пачиму ни выдают автаматы? Фсем па два 😁
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13.07.2026 22:47 Відповісти

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