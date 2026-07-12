Поки одні чекали в кілометровій черзі, інші билися за бензин: "Ты ах#ел, когда с тобой нормально разговаривают". ВIДЕО

Поки одні росіяни терпляче стоять у багатокілометрових чергах за пальним, інші вирішують питання доступу до бензину вже традиційним способом - кулаками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відеозапис, на якому один із очевидців зафільмував бійку між окупантами на одній із АЗС у РФ.

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На кадрах видно, що позаду місця сутички вишикувалася довга черга з автомобілів, водії яких очікують на можливість заправитися та водночас спостерігають за конфліктом.

"Ты ах#ел, когда с тобой нормально разговаривают", - вигукує один з окупантів.

Відео вкотре демонструє, що так звана "спеціальна бензинова операція" в Росії дедалі частіше супроводжується конфліктами та сутичками на автозаправних станціях.

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