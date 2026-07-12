РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10554 посетителя онлайн
Новости Видео Дефицит топлива в РФ
2 988 21

Пока одни ждали в километровой очереди, другие дрались за бензин: "Ты ах#ел, когда с тобой нормально разговаривают"

Пока одни россияне терпеливо стоят в многокилометровых очередях за топливом, другие решают вопрос доступа к бензину уже традиционным способом - кулаками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись, на которой один из очевидцев снял драку между оккупантами на одной из АЗС в РФ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На кадрах видно, что позади места стычки выстроилась длинная очередь из автомобилей, водители которых ждут возможности заправиться и одновременно наблюдают за конфликтом.

"Ты ах#ел, когда с тобой нормально разговаривают", - кричит один из оккупантов.

Видео в очередной раз демонстрирует, что так называемая "специальная бензиновая операция" в России всё чаще сопровождается конфликтами и стычками на автозаправочных станциях.

Смотрите также: Россиянка жалуется, что после очереди на АЗС ей не хватит бензина даже доехать до дома: "Бл#дь, мне не хватит даже домой доехать". ВИДЕО

Смотрите также: Россияне устроили драку из-за бензина на АЗС: женщину силой удерживали, чтобы не дать заправить канистру. ВИДЕО

Автор: 

АЗС (471) бензин (339) дефицит (346) топливо (663)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Дайте їм ножі 😁😁😁
показать весь комментарий
12.07.2026 15:20 Ответить
+10
Ще трохи і СВО переросте у громадянську - все, як кацапи **********.
показать весь комментарий
12.07.2026 15:47 Ответить
+6
кацапська бидлота....
показать весь комментарий
12.07.2026 15:25 Ответить

Загрузка...

 
 