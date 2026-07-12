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Пока одни ждали в километровой очереди, другие дрались за бензин: "Ты ах#ел, когда с тобой нормально разговаривают"
Пока одни россияне терпеливо стоят в многокилометровых очередях за топливом, другие решают вопрос доступа к бензину уже традиционным способом - кулаками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись, на которой один из очевидцев снял драку между оккупантами на одной из АЗС в РФ.
На кадрах видно, что позади места стычки выстроилась длинная очередь из автомобилей, водители которых ждут возможности заправиться и одновременно наблюдают за конфликтом.
"Ты ах#ел, когда с тобой нормально разговаривают", - кричит один из оккупантов.
Видео в очередной раз демонстрирует, что так называемая "специальная бензиновая операция" в России всё чаще сопровождается конфликтами и стычками на автозаправочных станциях.
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