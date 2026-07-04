Россияне устроили драку за бензин на АЗС: женщину силой удерживали, чтобы не дать заправить канистру. ВИДЕО

На одной из автозаправочных станций в РФ произошла драка из-за нехватки топлива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала один из мужчин пытался силой отобрать у женщины заправочный пистолет, а затем к нему присоединился еще один.

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Вдвоем они схватили женщину, пытаясь лишить её возможности заправиться.

Несмотря на это, женщина сопротивлялась, отбиваясь ногами, чтобы сохранить свою очередь и успеть заправить ещё одну канистру топливом.

Конфликт сняла на видео россиянка, возле автомобиля которой и произошла стычка и словесная перепалка.

"Не кусайся! Отдай пистолет! Я на тебя заявление напишу! Это тебя посадят, с#чку!" — эмоционально кричат участницы конфликта.

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