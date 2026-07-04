11 288 40
Россияне устроили драку за бензин на АЗС: женщину силой удерживали, чтобы не дать заправить канистру. ВИДЕО
На одной из автозаправочных станций в РФ произошла драка из-за нехватки топлива.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала один из мужчин пытался силой отобрать у женщины заправочный пистолет, а затем к нему присоединился еще один.
Вдвоем они схватили женщину, пытаясь лишить её возможности заправиться.
Несмотря на это, женщина сопротивлялась, отбиваясь ногами, чтобы сохранить свою очередь и успеть заправить ещё одну канистру топливом.
Конфликт сняла на видео россиянка, возле автомобиля которой и произошла стычка и словесная перепалка.
"Не кусайся! Отдай пистолет! Я на тебя заявление напишу! Это тебя посадят, с#чку!" — эмоционально кричат участницы конфликта.
Топ комментарии
+30 Вячеслав Слав
показать весь комментарий04.07.2026 16:45 Ответить Ссылка
+26 Богдан Орлик
показать весь комментарий04.07.2026 16:49 Ответить Ссылка
+16 Redcar Ukraine
показать весь комментарий04.07.2026 16:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль