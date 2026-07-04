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Росіяни влаштували бійку за бензин на АЗС: жінку силоміць тримали, щоб не дати заправити каністру. ВIДЕО
На одній із автозаправних станцій у РФ виникла бійка через дефіцит пального.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку один із чоловіків намагався силоміць відібрати у жінки заправний пістолет, а згодом до нього приєднався ще один.
Удвох вони схопили жінку, намагаючись позбавити її можливості заправитися.
Попри це, жінка чинила опір, відбиваючись ногами, щоб утримати свою чергу та встигнути заправити ще одну каністру пальним.
Конфлікт зафільмувала росіянка, біля автомобіля якої й сталася сутичка та словесна перепалка.
"Не кусайся! Отдай пистолет! Я на тебя заявление напишу! Это тебя посадят, с#чку!" - емоційно кричать учасниці конфлікту.
Топ коментарі
+30 Вячеслав Слав
показати весь коментар04.07.2026 16:45 Відповісти Посилання
+26 Богдан Орлик
показати весь коментар04.07.2026 16:49 Відповісти Посилання
+16 Redcar Ukraine
показати весь коментар04.07.2026 16:51 Відповісти Посилання
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