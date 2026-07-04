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Новини Відео Дефіцит пального у РФ
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Росіяни влаштували бійку за бензин на АЗС: жінку силоміць тримали, щоб не дати заправити каністру. ВIДЕО

На одній із автозаправних станцій у РФ виникла бійка через дефіцит пального.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку один із чоловіків намагався силоміць відібрати у жінки заправний пістолет, а згодом до нього приєднався ще один.

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Удвох вони схопили жінку, намагаючись позбавити її можливості заправитися.

Попри це, жінка чинила опір, відбиваючись ногами, щоб утримати свою чергу та встигнути заправити ще одну каністру пальним.

Конфлікт зафільмувала росіянка, біля автомобіля якої й сталася сутичка та словесна перепалка.

"Не кусайся! Отдай пистолет! Я на тебя заявление напишу! Это тебя посадят, с#чку!" - емоційно кричать учасниці конфлікту.

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АЗС (2004) дефіцит (739) паливо (966) пальне (271)
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Топ коментарі
+30
і шо нам з цьго? вони нам херечать у відкриту по житловим кварталам вбивають десятки жінок дітей та старих а ми бочку з паливом. якось несправедливо
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04.07.2026 16:45 Відповісти
+26
Нам намагаються нав'язати думку, що перемога близька, рашка на порозі катастрофи. Насправді скільки цих порогів катастроф вже було. Перший начебто після відключення Свіфт пророкували.
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04.07.2026 16:49 Відповісти
+16
та якось насрати: гомосовєтікуси в свій час штовхались за ковбасу і хліб, зараз деруться за бензин. Таке вони переживуть
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04.07.2026 16:51 Відповісти

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