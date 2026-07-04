Росіянка показала кілометрову чергу за бензином у Ялті: окупанти сплять в автівках під палючим сонцем, щоб купити пальне. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка коментує та показує ситуацію з паливом у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафільмовано місто-курорт Ялта, де біля однієї з місцевих автозаправних станцій утворилася кілометрова черга за бензином.

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Росіянка розповідає, що окупанти змушені годинами чекати своєї черги, сплять в автомобілях під палючим сонцем, щоб придбати бодай кілька літрів пального.

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