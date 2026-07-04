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Росіянка показала кілометрову чергу за бензином у Ялті: окупанти сплять в автівках під палючим сонцем, щоб купити пальне. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка коментує та показує ситуацію з паливом у тимчасово окупованому Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафільмовано місто-курорт Ялта, де біля однієї з місцевих автозаправних станцій утворилася кілометрова черга за бензином.
Росіянка розповідає, що окупанти змушені годинами чекати своєї черги, сплять в автомобілях під палючим сонцем, щоб придбати бодай кілька літрів пального.
Топ коментарі
+28 Trevo Trow
показати весь коментар04.07.2026 11:53 Відповісти Посилання
+21 Oleksandr Valovyi
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+13 Urs
показати весь коментар04.07.2026 11:53 Відповісти Посилання
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