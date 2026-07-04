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Росіянка показала кілометрову чергу за бензином у Ялті: окупанти сплять в автівках під палючим сонцем, щоб купити пальне. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка коментує та показує ситуацію з паливом у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафільмовано місто-курорт Ялта, де біля однієї з місцевих автозаправних станцій утворилася кілометрова черга за бензином.

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Росіянка розповідає, що окупанти змушені годинами чекати своєї черги, сплять в автомобілях під палючим сонцем, щоб придбати бодай кілька літрів пального.

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Автор: 

АЗС (2008) бензин (1408) Ялта (105) паливо (972) Ялтинський район (4)
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Топ коментарі
+28
Кацапка страждає через відсутність інформації. Передайте, що їм пєсда без варіантів.
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04.07.2026 11:53 Відповісти
+21
Орчиця «забула» показати оті калові маси, уздовж дороги очікування до АЗС з «духом Анкоріджа» від старого кабаєва!! «Дух атєчіства» від орків у черзі до АЗС, їдучий і дезодорант його небере!!
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04.07.2026 11:50 Відповісти
+13
дванадцяти європалєт і тридцяти шести п'ятилітрових баклажок достатньо, щоб зробити плот для евакуації сім'ї на Таманській півострів. Треба просто дочекатись вітру у бік Тамані. Але зволікати не треба, бо через два місяці вода вже буде холодніша, та і з баклажками може бути дефіцит.
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04.07.2026 11:53 Відповісти

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