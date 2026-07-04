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Українці вказують неправдиві дані в російському додатку для пошуку пального, змушуючи росіян їздити на порожні АЗС. ВIДЕО

У Росії через дефіцит пального на АЗС набрав популярності сервіс, де користувачі самі відмічають наявність бензину на заправках. Українці через VPN масово вносять у застосунок неправдиві дані. У підсумку росіяни годинами їздять між порожніми заправками.

Про це розповіли у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm, передає Цензор.НЕТ.

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Росіяни в паніці їздять між АЗС

Сервіс, за допомогою якого росіяни шукають бензин на АЗС, має назву "ГдеБЕНЗ". Доступ до нього відкритий для будь-якого українця через VPN.

Орієнтуючись на застосунок, росіяни приїжджали на АЗС у надії заправитися, але пального там не було. 

Прибуваючи на порожні АЗС, російські водії залишалися ні з чим, втрачали час і починали нервувати.

Розслідувачі InformNapalm зазначили, що мешканці Москви вже другу добу поспіль потерпають від скоординованих дій українців.

"Операція" українців посіяла ще сильніші хаос та паніку серед росіян.

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Що передувало

  • Успішні удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі країни-агресора спричинили масштабний дефіцит палива на більшій частині території Росії. Пальне продають росіянам з обмеженнями.

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бензин (1408) росія (70750) додаток (505) пальне (276)
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Топ коментарі
+37
ну треба ж чимось розважатись вночі під час тривоги.
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04.07.2026 03:08 Відповісти
+26
ГЕНІАЛЬНО. Мобілізація ЦЕ ОСЬ ЦЕ. Це мобілізувати програмістів ДЛЯ ОСЬ ЦЬОГО а не кинути його в окоп.

ТОМУ МОБІЛІЗАЦІЯ ЗРИВАЄТЬСЯ не тому що люди не ******* батьківщину а тому що все перетворили в РФ лише в іншим прапором
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04.07.2026 03:04 Відповісти
+19
діло гарне і прикольне, але навіщо розтринділи блогери і в новинах про це написали?
розумні люди мовчки грались, а тепер кацапи пофіксять за пару днів цей, можна сказати, недолік в їх системі, це досить просто зробити.
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04.07.2026 06:43 Відповісти

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