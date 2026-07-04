Українці вказують неправдиві дані в російському додатку для пошуку пального, змушуючи росіян їздити на порожні АЗС. ВIДЕО
У Росії через дефіцит пального на АЗС набрав популярності сервіс, де користувачі самі відмічають наявність бензину на заправках. Українці через VPN масово вносять у застосунок неправдиві дані. У підсумку росіяни годинами їздять між порожніми заправками.
Про це розповіли у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm, передає Цензор.НЕТ.
Росіяни в паніці їздять між АЗС
Сервіс, за допомогою якого росіяни шукають бензин на АЗС, має назву "ГдеБЕНЗ". Доступ до нього відкритий для будь-якого українця через VPN.
Орієнтуючись на застосунок, росіяни приїжджали на АЗС у надії заправитися, але пального там не було.
Прибуваючи на порожні АЗС, російські водії залишалися ні з чим, втрачали час і починали нервувати.
Розслідувачі InformNapalm зазначили, що мешканці Москви вже другу добу поспіль потерпають від скоординованих дій українців.
"Операція" українців посіяла ще сильніші хаос та паніку серед росіян.
Що передувало
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ТОМУ МОБІЛІЗАЦІЯ ЗРИВАЄТЬСЯ не тому що люди не ******* батьківщину а тому що все перетворили в РФ лише в іншим прапором
розумні люди мовчки грались, а тепер кацапи пофіксять за пару днів цей, можна сказати, недолік в їх системі, це досить просто зробити.