Українці вказують неправдиві дані в російському додатку для пошуку пального, змушуючи росіян їздити на порожні АЗС. ВIДЕО

У Росії через дефіцит пального на АЗС набрав популярності сервіс, де користувачі самі відмічають наявність бензину на заправках. Українці через VPN масово вносять у застосунок неправдиві дані. У підсумку росіяни годинами їздять між порожніми заправками.

Про це розповіли у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm, передає Цензор.НЕТ.

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Росіяни в паніці їздять між АЗС

Сервіс, за допомогою якого росіяни шукають бензин на АЗС, має назву "ГдеБЕНЗ". Доступ до нього відкритий для будь-якого українця через VPN.

Орієнтуючись на застосунок, росіяни приїжджали на АЗС у надії заправитися, але пального там не було.

Прибуваючи на порожні АЗС, російські водії залишалися ні з чим, втрачали час і починали нервувати.

Розслідувачі InformNapalm зазначили, що мешканці Москви вже другу добу поспіль потерпають від скоординованих дій українців.

"Операція" українців посіяла ще сильніші хаос та паніку серед росіян.

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Що передувало

Успішні удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі країни-агресора спричинили масштабний дефіцит палива на більшій частині території Росії. Пальне продають росіянам з обмеженнями.

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