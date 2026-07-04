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Новости Видео Топливный кризис в РФ
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Россиянка показала километровую очередь за бензином в Ялте: оккупанты спят в машинах под палящим солнцем, чтобы купить топливо. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянка комментирует и демонстрирует ситуацию с топливом во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах запечатлен курортный город Ялта, где у одной из местных автозаправочных станций образовалась километровая очередь за бензином.

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Россиянка рассказывает, что оккупанты вынуждены часами ждать своей очереди, спят в автомобилях под палящим солнцем, чтобы приобрести хотя бы несколько литров топлива.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинцы указывают ложные данные в российском приложении для поиска топлива, заставляя россиян ездить на пустые АЗС, — InformNapalm. ВИДЕО

Смотрите также: Километровые очереди к российским АЗС уже видны из космоса. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

Автор: 

АЗС (464) бензин (335) Ялта (336) топливо (662) Ялтинский район (4)
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Топ комментарии
+28
Кацапка страждає через відсутність інформації. Передайте, що їм пєсда без варіантів.
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04.07.2026 11:53 Ответить
+21
Орчиця «забула» показати оті калові маси, уздовж дороги очікування до АЗС з «духом Анкоріджа» від старого кабаєва!! «Дух атєчіства» від орків у черзі до АЗС, їдучий і дезодорант його небере!!
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04.07.2026 11:50 Ответить
+13
дванадцяти європалєт і тридцяти шести п'ятилітрових баклажок достатньо, щоб зробити плот для евакуації сім'ї на Таманській півострів. Треба просто дочекатись вітру у бік Тамані. Але зволікати не треба, бо через два місяці вода вже буде холодніша, та і з баклажками може бути дефіцит.
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04.07.2026 11:53 Ответить

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