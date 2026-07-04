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Россиянка показала километровую очередь за бензином в Ялте: оккупанты спят в машинах под палящим солнцем, чтобы купить топливо. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой россиянка комментирует и демонстрирует ситуацию с топливом во временно оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах запечатлен курортный город Ялта, где у одной из местных автозаправочных станций образовалась километровая очередь за бензином.
Россиянка рассказывает, что оккупанты вынуждены часами ждать своей очереди, спят в автомобилях под палящим солнцем, чтобы приобрести хотя бы несколько литров топлива.
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