Украинцы указывают ложные данные в российском приложении для поиска топлива, заставляя россиян ездить на пустые АЗС. ВИДЕО
В России из-за дефицита топлива на АЗС стал популярным сервис, где пользователи сами отмечают наличие бензина на заправках. Украинцы через VPN массово вносят в приложение ложные данные. В результате россияне часами ездят между пустыми заправками.
Об этом сообщили в Международном разведывательном сообществе InformNapalm, передает Цензор.НЕТ.
Россияне в панике ездят между АЗС
Сервис, с помощью которого россияне ищут бензин на АЗС, называется "ГдеБЕНЗ". Доступ к нему открыт для любого украинца через VPN.
Ориентируясь на приложение, россияне приезжали на АЗС в надежде заправиться, но топлива там не было.
Приезжая на пустые АЗС, российские водители оставались ни с чем, теряли время и начинали нервничать.
Расследователи InformNapalm отметили, что жители Москвы уже вторые сутки подряд страдают от скоординированных действий украинцев.
"Операция" украинцев посеяла еще больший хаос и панику среди россиян.
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ТОМУ МОБІЛІЗАЦІЯ ЗРИВАЄТЬСЯ не тому що люди не ******* батьківщину а тому що все перетворили в РФ лише в іншим прапором
розумні люди мовчки грались, а тепер кацапи пофіксять за пару днів цей, можна сказати, недолік в їх системі, це досить просто зробити.