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Новости Видео Топливный кризис в РФ
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Украинцы указывают ложные данные в российском приложении для поиска топлива, заставляя россиян ездить на пустые АЗС. ВИДЕО

В России из-за дефицита топлива на АЗС стал популярным сервис, где пользователи сами отмечают наличие бензина на заправках. Украинцы через VPN массово вносят в приложение ложные данные. В результате россияне часами ездят между пустыми заправками.

Об этом сообщили в Международном разведывательном сообществе InformNapalm, передает Цензор.НЕТ.

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Россияне в панике ездят между АЗС

Сервис, с помощью которого россияне ищут бензин на АЗС, называется "ГдеБЕНЗ". Доступ к нему открыт для любого украинца через VPN.

Ориентируясь на приложение, россияне приезжали на АЗС в надежде заправиться, но топлива там не было. 

Приезжая на пустые АЗС, российские водители оставались ни с чем, теряли время и начинали нервничать.

Расследователи InformNapalm отметили, что жители Москвы уже вторые сутки подряд страдают от скоординированных действий украинцев.

"Операция" украинцев посеяла еще больший хаос и панику среди россиян.

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Что предшествовало

  • Успешные удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора привели к масштабному дефициту топлива на большей части территории России. Топливо продают россиянам с ограничениями.

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бензин (334) россия (98199) приложение (171) горючее (109)
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Топ комментарии
+37
ну треба ж чимось розважатись вночі під час тривоги.
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04.07.2026 03:08 Ответить
+26
ГЕНІАЛЬНО. Мобілізація ЦЕ ОСЬ ЦЕ. Це мобілізувати програмістів ДЛЯ ОСЬ ЦЬОГО а не кинути його в окоп.

ТОМУ МОБІЛІЗАЦІЯ ЗРИВАЄТЬСЯ не тому що люди не ******* батьківщину а тому що все перетворили в РФ лише в іншим прапором
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04.07.2026 03:04 Ответить
+19
діло гарне і прикольне, але навіщо розтринділи блогери і в новинах про це написали?
розумні люди мовчки грались, а тепер кацапи пофіксять за пару днів цей, можна сказати, недолік в їх системі, це досить просто зробити.
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04.07.2026 06:43 Ответить

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