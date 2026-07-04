Украинцы указывают ложные данные в российском приложении для поиска топлива, заставляя россиян ездить на пустые АЗС. ВИДЕО

В России из-за дефицита топлива на АЗС стал популярным сервис, где пользователи сами отмечают наличие бензина на заправках. Украинцы через VPN массово вносят в приложение ложные данные. В результате россияне часами ездят между пустыми заправками.

Об этом сообщили в Международном разведывательном сообществе InformNapalm, передает Цензор.НЕТ.

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Россияне в панике ездят между АЗС

Сервис, с помощью которого россияне ищут бензин на АЗС, называется "ГдеБЕНЗ". Доступ к нему открыт для любого украинца через VPN.

Ориентируясь на приложение, россияне приезжали на АЗС в надежде заправиться, но топлива там не было.

Приезжая на пустые АЗС, российские водители оставались ни с чем, теряли время и начинали нервничать.

Расследователи InformNapalm отметили, что жители Москвы уже вторые сутки подряд страдают от скоординированных действий украинцев.

"Операция" украинцев посеяла еще больший хаос и панику среди россиян.

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Что предшествовало

Успешные удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора привели к масштабному дефициту топлива на большей части территории России. Топливо продают россиянам с ограничениями.

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