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Новости Видео Дефицит топлива в РФ
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Россиянка жалуется, что после очереди на АЗС ей не хватит бензина даже доехать до дома: "Бл#дь, мне не хватит даже домой доехать". ВИДЕО

Топливный кризис в России все больше напоминает не бытовую проблему, а новый вид "народных развлечений": пока одни россияне безуспешно пытаются заправить автомобиль, другие уже выясняют отношения кулаками прямо у колонок АЗС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, на котором жительница одного из регионов РФ эмоционально рассказывает, что после нескольких часов ожидания в очереди так и не смогла купить топливо. По ее словам, сотрудники АЗС сообщили о приостановке продажи бензина.

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Женщина также жалуется, что из-за перебоев со связью не может вести бизнес и связаться с мужем, а запаса топлива ей не хватит даже на то, чтобы вернуться домой.

"У нас не работает сеть, я не могу вести бизнес. Мы не можем заправить свои машины. Бл#дь, мне не хватит даже домой доехать", - жалуется россиянка.

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На других обнародованных кадрах запечатлено, как из-за очереди на АЗС двое мужчин устроили драку.

Один из них повалил другого на землю, в то время как остальные присутствующие вместо того, чтобы вмешаться, наблюдали за потасовкой и снимали ее на телефоны.

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АЗС (470) бензин (338) дефицит (345) топливо (662)
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Топ комментарии
+33
А багатьом українцям немає навіть куди їхати додому, бо ви, виродки, або окупували їх дім, або знищили.
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11.07.2026 16:27 Ответить
+11
може отсос поможе свиноматці додму доїхати. чоловік віднесеться з поніманіем .
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11.07.2026 16:33 Ответить
+10
Мо х..йло доссссить в бак по дорозі до дому
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11.07.2026 16:30 Ответить

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