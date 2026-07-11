Росіянка скиглить, що після черги на АЗС їй не вистачить бензину навіть доїхати додому: "Бл#дь, мне не хватит даже домой доехать". ВIДЕО

Паливна криза в Росії дедалі більше нагадує не побутову проблему, а новий вид "народних розваг": поки одні росіяни безуспішно намагаються заправити автомобіль, інші вже з'ясовують стосунки кулаками просто біля колонок АЗС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відео, на якому мешканка одного з регіонів РФ емоційно розповідає, що після кількагодинної черги так і не змогла купити пальне. За її словами, працівники АЗС повідомили про припинення продажу бензину.

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Жінка також скиглить, що через перебої зі зв'язком не може вести бізнес і зв'язатися з чоловіком, а запасу пального їй не вистачить навіть, щоб повернутися додому.

"У нас не работает сеть, я не могу вести бизнес. Мы не можем машины свои заправить. Бл#дь, мне не хватит даже домой доехать", - скиглить росіянка.

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На інших оприлюднених кадрах зафіксовано, як через чергу на АЗС двоє чоловіків влаштували бійку.

Один із них повалив іншого на землю, тоді як решта присутніх замість втручання спостерігали за сутичкою та знімали її на телефони.

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