4 815 23
Водії встановили намети поблизу АЗС у російському Волгограді: "Ждем бензин". ВIДЕО
У соціальних мережах поширили відеозапис, зроблений у російському Волгограді. На кадрах зафіксована черга біля місцевої АЗС, а також намети, які водії розгорнули поблизу, щоб мати змогу дочекатися пального та своєї черги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробив один із росіян, який встановив два намети і навіть розкладний туристичний столик.
"Ждем бензин", - каже він на записі.
Топ коментарі
+23 Олександр Савін #563476
показати весь коментар08.07.2026 13:48 Відповісти Посилання
+22 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар08.07.2026 13:50 Відповісти Посилання
+21 Андрюха71
показати весь коментар08.07.2026 13:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль