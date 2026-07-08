Водії встановили намети поблизу АЗС у російському Волгограді: "Ждем бензин". ВIДЕО

У соціальних мережах поширили відеозапис, зроблений у російському Волгограді. На кадрах зафіксована черга біля місцевої АЗС, а також намети, які водії розгорнули поблизу, щоб мати змогу дочекатися пального та своєї черги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробив один із росіян, який встановив два намети і навіть розкладний туристичний столик.

"Ждем бензин", - каже він на записі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також: Симоньян закликає росіян не хвилюватися через дефіцит пального: "Бензина нет? Я помню, как еда была по карточкам". ВIДЕО