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Новини Відео Дефіцит пального у РФ
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Водії встановили намети поблизу АЗС у російському Волгограді: "Ждем бензин". ВIДЕО

У соціальних мережах поширили відеозапис, зроблений у російському Волгограді. На кадрах зафіксована черга біля місцевої АЗС, а також намети, які водії розгорнули поблизу, щоб мати змогу дочекатися пального та своєї черги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробив один із росіян, який встановив два намети і навіть розкладний туристичний столик.

"Ждем бензин", - каже він на записі.

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АЗС (2018) Волгоград (55) дефіцит (748) намети (50) пальне (282)
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Топ коментарі
+23
Майданят?)
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08.07.2026 13:48 Відповісти
+22
Бензинять)))
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08.07.2026 13:50 Відповісти
+21
сосуть
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08.07.2026 13:51 Відповісти

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