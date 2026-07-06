У Росії через дефіцит бензину масово купують коней - попит зріс у кілька разів, - росЗМІ

У низці російських регіонів паливна криза змушує жителів шукати альтернативу автомобілям. Через проблеми з бензином дедалі більше людей купують робочих коней, яких використовують для повсякденних поїздок, роботи в лісі та ведення домашнього господарства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times.

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За інформацією видання, заводчики коней фіксують різке зростання попиту. Якщо раніше робочого коня могли продавати протягом двох-трьох місяців, то зараз за місяць господарства реалізовують або бронюють сім-вісім тварин. За словами продавців, попит за останні тижні зріс у кілька разів.

У публікаціях зазначається, що коней купують переважно для пересування бездоріжжям, поїздок до лісу, заготівлі сіна та виконання щоденних господарських робіт. Водночас несподіваним наслідком такого попиту стало те, що близько тисячі тварин, які могли опинитися на забої, знайшли нових власників.

Вартість робочого коня в Росії нині становить від 100 до 200 тисяч рублів залежно від віку та породи. Власники також мають враховувати витрати на ветеринарне обслуговування, розчищення копит, підковування, придбання сіна та кормів.

Попри додаткові витрати, багато жителів російської глибинки вважають, що утримання коня обходиться дешевше, ніж експлуатація автомобілів, зокрема позашляховиків УАЗ або "Нива", особливо в умовах дефіциту пального та високих витрат на його придбання.

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