В России из-за дефицита бензина массово покупают лошадей - спрос вырос в несколько раз, - сообщают российские СМИ
В ряде российских регионов топливный кризис заставляет жителей искать альтернативу автомобилям. Из-за проблем с бензином всё больше людей покупают рабочих лошадей, которых используют для повседневных поездок, работы в лесу и ведения домашнего хозяйства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times.
По информации издания, заводчики лошадей фиксируют резкий рост спроса. Если раньше рабочую лошадь можно было продать в течение двух-трех месяцев, то сейчас за месяц хозяйства реализуют или бронируют семь-восемь животных. По словам продавцов, спрос за последние недели вырос в несколько раз.
В публикациях отмечается, что лошадей покупают преимущественно для передвижения по бездорожью, поездок в лес, заготовки сена и выполнения повседневных хозяйственных работ. В то же время неожиданным следствием такого спроса стало то, что около тысячи животных, которые могли оказаться на убое, нашли новых владельцев.
Стоимость рабочей лошади в России сейчас составляет от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от возраста и породы. Владельцы также должны учитывать расходы на ветеринарное обслуживание, чистку копыт, подковку, покупку сена и кормов.
Несмотря на дополнительные расходы, многие жители российской глубинки считают, что содержание лошади обходится дешевле, чем эксплуатация автомобилей, в частности внедорожников УАЗ или "Нива", особенно в условиях дефицита топлива и высоких затрат на его приобретение.
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