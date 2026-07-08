Симоньян закликає росіян не хвилюватися через дефіцит пального: "Бензина нет? Я помню, как еда была по карточкам". ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян у своєму виступі прокоментувала масові скарги громадян РФ на відсутність автомобільного палива та закликала росіян "заспокоїтися" і готуватися до побутових труднощів, навівши як приклад економічний колапс 1990-х років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своєму зверненні Симоньян порівняла поточний дефіцит нафтопродуктів із браком базових продуктів і води в її рідному місті Краснодарі після розпаду СРСР, наголосивши на необхідності збереження чинної політичної влади в РФ.

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"Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в девяносто втором году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там одиннадцати, двенадцати и до этого еще лет за водой... Ну ничего, выдержали, выдержали. И сейчас выдержим. У меня нет никаких сомнений. Они будут делать все вот это для того, чтобы мы, как в семнадцатом году, побежали, свергли царя-батюшку...".

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