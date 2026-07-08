Симоньян призывает россиян не волноваться из-за дефицита топлива: "Бензина нет? Я помню, как еда была по карточкам". ВИДЕО
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян в своём выступлении прокомментировала массовые жалобы граждан РФ на нехватку автомобильного топлива и призвала россиян "успокоиться" и готовиться к бытовым трудностям, приведя в качестве примера экономический коллапс 1990-х годов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем обращении Симоньян сравнила нынешний дефицит нефтепродуктов с нехваткой основных продуктов и воды в ее родном городе Краснодаре после распада СССР, подчеркнув необходимость сохранения действующей политической власти в РФ.
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"Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в девяносто втором году были купоны, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте одиннадцати, двенадцати лет и еще раньше за водой... Ну ничего, выдержали, выдержали. И сейчас выдержим. У меня нет никаких сомнений. Они будут делать все это для того, чтобы мы, как в семнадцатом году, побежали, свергли царя-батюшку...".
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А у кабаєвої, мізуліної, кріваногіх, сімонян і матвієно-пів стакана, усьо ж па дамашнєму і з бензином!! А чернь голожопа орків, і «вялічіє» з вигрібної їстиме, аби отим «духом Анкоріджа» смерділо!
раісія у пєрдє…