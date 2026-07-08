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Новости Видео Дефицит топлива в РФ
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Водители разбили палатки возле АЗС в российском Волгограде: "Ждем бензин". ВИДЕО

В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая в российском Волгограде. На кадрах запечатлена очередь у местной АЗС, а также палатки, которые водители разбили неподалеку, чтобы дождаться топлива и своей очереди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал один из россиян, который установил две палатки и даже раскладной туристический столик.

"Ждем бензин", - говорит он на записи.

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Автор: 

АЗС (464) Волгоград (87) дефицит (341) палатки (101) горючее (109)
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Топ комментарии
+11
Майданят?)
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08.07.2026 13:48 Ответить
+10
Їм треба свої ж "шахеди" перехоплювати - там в кожному по 100 літрів високоякісного бензину ! 💣😁
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08.07.2026 13:52 Ответить
+8
Бензинять)))
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08.07.2026 13:50 Ответить

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