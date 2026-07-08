Водители разбили палатки возле АЗС в российском Волгограде: "Ждем бензин". ВИДЕО

В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая в российском Волгограде. На кадрах запечатлена очередь у местной АЗС, а также палатки, которые водители разбили неподалеку, чтобы дождаться топлива и своей очереди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал один из россиян, который установил две палатки и даже раскладной туристический столик.

"Ждем бензин", - говорит он на записи.

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