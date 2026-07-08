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Водители разбили палатки возле АЗС в российском Волгограде: "Ждем бензин". ВИДЕО
В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая в российском Волгограде. На кадрах запечатлена очередь у местной АЗС, а также палатки, которые водители разбили неподалеку, чтобы дождаться топлива и своей очереди.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал один из россиян, который установил две палатки и даже раскладной туристический столик.
"Ждем бензин", - говорит он на записи.
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+11 Олександр Савін #563476
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+8 Марина Нєчаєва #561431
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