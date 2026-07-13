Россияне устроили драку с арматурой и битами из-за бензина: "Бизнес остановился, туризм закончился". ВИДЕО

Топливный кризис в России продолжает набирать обороты, а россияне всё чаще выясняют, кому достанется бензин, с помощью арматуры и бейсбольных бит.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись, на которой житель Пензенской области запечатлел массовую драку мужчин на одной из автозаправочных станций региона.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В подписи к видео также отмечается, что во временно оккупированном Крыму литр бензина уже стоит 279 рублей, а ситуацию кратко описывают словами: "Бизнес остановился, туризм закончился".

Эти кадры стали очередным свидетельством того, как проблемы с топливом в РФ всё чаще заканчиваются стычками и драками прямо на АЗС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пока одни ждали в километровой очереди, другие дрались за бензин: "Ты ах#ел, когда с тобой нормально разговаривают". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянка жалуется, что после очереди на АЗС ей не хватит бензина даже доехать до дома: "Бл#дь, мне не хватит даже домой доехать". ВИДЕО