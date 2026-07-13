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Новости Видео Дефицит топлива в Крыму Дефицит топлива в РФ
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Россияне устроили драку с арматурой и битами из-за бензина: "Бизнес остановился, туризм закончился". ВИДЕО

Топливный кризис в России продолжает набирать обороты, а россияне всё чаще выясняют, кому достанется бензин, с помощью арматуры и бейсбольных бит.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись, на которой житель Пензенской области запечатлел массовую драку мужчин на одной из автозаправочных станций региона.

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В подписи к видео также отмечается, что во временно оккупированном Крыму литр бензина уже стоит 279 рублей, а ситуацию кратко описывают словами: "Бизнес остановился, туризм закончился".

Эти кадры стали очередным свидетельством того, как проблемы с топливом в РФ всё чаще заканчиваются стычками и драками прямо на АЗС.

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АЗС (473) бензин (340) дефицит (348) горючее (115)
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Топ комментарии
+5
ножі, дайте їм ножі
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13.07.2026 22:39 Ответить
+5
І це ще не за їжу.
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13.07.2026 22:40 Ответить
+4
Нехай там повбивають один одного, для України буде легше
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13.07.2026 22:44 Ответить

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