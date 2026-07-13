Россияне боятся ехать рядом с колонной бензовозов: "Бл#дь, опять мы к этой колонне приблизились". ВИДЕО
Российские водители бензовозов из-за ударов украинских дронов во время движения держат одну руку на руле, а другую — на ручке двери, чтобы в случае атаки мгновенно выпрыгнуть из кабины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой россияне запечатлели движение колонны бензовозов, перемещающейся под прикрытием мобильных огневых групп.
На видео слышно, как один из оккупантов недовольно реагирует на приближение к колонне: "Бл#дь, опять мы к этой колонне, с#ка, приблизились".
"Водила видел, как сидел? Одна рука на руле, вторая на дверной ручке", — также добавляет один из оккупантов на кадрах.
По словам авторов видео, водители бензовозов находятся в постоянной готовности покинуть кабину сразу же после того, как услышат звук приближения украинских ударных беспилотников.
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