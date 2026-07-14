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Россиянин с ножом бросился резать колеса из-за очереди за бензином: "Мужик выбежал, угрожал мне ножом и резал мне колеса". ВИДЕО
Топливный кризис в России доходит до угроз ножом из-за борьбы за место в очереди на АЗС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой россиянка рассказывает, как мужчина с ножом пытался порезать колеса её автомобиля из-за спора за место в очереди на автозаправочной станции.
По словам женщины, мужчина утверждал, что она якобы встала в очередь перед ним. После этого он выбежал с ножом, начал угрожать и повредил колеса ее автомобиля.
"Мужик выбежал, угрожал мне ножом и резал мне колеса", — говорит россиянка на видео.
Женщина также эмоционально жалуется на хаос, царящий в очередях на АЗС, и отмечает, что из-за дефицита топлива россияне всё чаще устраивают драки и конфликты.
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Мужик то Иван-дурак. Йому пузо тобі треба було різати, а не колеса.