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Новини Відео Дефіцит пального у РФ
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Росіянин із ножем кинувся різати колеса через чергу за бензином: "Мужик выбежал, угрожал мне ножом и резал мне колеса". ВIДЕО

Паливна криза в Росії доходить до погроз ножем, через боротьбу за місце в черзі на АЗС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка розповідає, як чоловік із ножем намагався порізати колеса її автомобіля через суперечку за місце в черзі на автозаправній станції.

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За словами жінки, чоловік стверджував, що вона нібито стала в чергу перед ним. Після цього він вибіг із ножем, почав погрожувати та пошкодив колеса її автомобіля.

"Мужик выбежал, угрожал мне ножом и резал мне колеса", - каже росіянка на відео.

Жінка також емоційно скаржиться на хаос, який панує в чергах на АЗС, і зазначає, що через дефіцит пального росіяни дедалі частіше влаштовують бійки та конфлікти.

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АЗС (2022) бензин (1423) дефіцит (755) паливо (981)
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Топ коментарі
+9
Губи вже розпухли від сосання.
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14.07.2026 23:39 Відповісти
+9
Нєсрєпно. Подаруйте йому томік Достоєвського. Хай бере сокиру на заправку наступного разу.
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14.07.2026 23:40 Відповісти
+3
ТА ТИ ШО!?
Мужик то Иван-дурак. Йому пузо тобі треба було різати, а не колеса.
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14.07.2026 23:42 Відповісти

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