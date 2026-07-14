Росіянин із ножем кинувся різати колеса через чергу за бензином: "Мужик выбежал, угрожал мне ножом и резал мне колеса". ВIДЕО

Паливна криза в Росії доходить до погроз ножем, через боротьбу за місце в черзі на АЗС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка розповідає, як чоловік із ножем намагався порізати колеса її автомобіля через суперечку за місце в черзі на автозаправній станції.

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За словами жінки, чоловік стверджував, що вона нібито стала в чергу перед ним. Після цього він вибіг із ножем, почав погрожувати та пошкодив колеса її автомобіля.

"Мужик выбежал, угрожал мне ножом и резал мне колеса", - каже росіянка на відео.

Жінка також емоційно скаржиться на хаос, який панує в чергах на АЗС, і зазначає, що через дефіцит пального росіяни дедалі частіше влаштовують бійки та конфлікти.

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