Росіянка про дефіцит бензину: "У нас еще есть альтернатива - кони, бл#дь". ВIДЕО

Дефіцит пального в регіонах РФ змушує росіян дедалі частіше жартувати над власною "бензиновою наддержавою", адже заправити автомобіль стає дедалі складніше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка скаржиться на дефіцит пального на автозаправних станціях у регіонах РФ.

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Окупантка іронічно заявляє, що через нестачу бензину альтернативою автомобілям залишаються лише коні. Водночас вона додає, що за цілий день в чергах змогла заправити лише половину бака свого автомобіля.

"У нас еще есть альтернатива бензину в бензиновой стране - кони, бл#дь", - каже росіянка на відео.

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