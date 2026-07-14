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Россиянка о дефиците бензина: "У нас еще есть альтернатива — кони, бл#дь". ВИДЕО
Дефицит топлива в регионах РФ заставляет россиян всё чаще шутить над собственной "бензиновой сверхдержавой", ведь заправить автомобиль становится всё сложнее.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись, на которой россиянка жалуется на дефицит топлива на автозаправочных станциях в регионах РФ.
Оккупантка иронично заявляет, что из-за нехватки бензина альтернативой автомобилям остаются только лошади. При этом она добавляет, что за целый день в очередях смогла заправить лишь половину бака своего автомобиля.
"У нас еще есть альтернатива бензину в бензиновой стране — лошади, бл#дь", — говорит россиянка на видео.
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москалі, коні,
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