Удары ВСУ лишили Россию трети бензина: производство покрывает лишь 65% спроса, - Reuters

В России производство бензина покрывает лишь около 65 % сезонного спроса после ударов украинских беспилотников по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за дефицита Москва уже увеличивает импорт топлива из Беларуси и Индии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты и источники в отрасли, передает Цензор.НЕТ.

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По оценкам агентства, в настоящее время России ежедневно не хватает 40–45 тысяч тонн бензина, что составляет около 35% от летней потребности. Если в июне дефицит оценивался примерно в 25%, то сейчас он существенно вырос.

В пиковый летний сезон стране необходимо 115–120 тысяч тонн бензина в сутки, однако имеющиеся производственные мощности уже не способны обеспечить такой спрос.

Среди предприятий, пострадавших от атак украинских дронов, Reuters называет НОРСИ, Омский нефтеперерабатывающий завод и Саратовский НПЗ.

На фоне дефицита правительство РФ обсуждает возможность запрета на экспорт бензина, дизельного и авиационного топлива. Одновременно Россия наращивает импорт: в июне поставки бензина из Беларуси стали рекордными, а также начались морские поставки топлива из Индии.

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Проблемы с топливом публично признал и вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, ситуация остается сложной, а положение на автозаправочных станциях вызывает беспокойство населения.

Как отмечает Reuters, в курортной Анапе для контроля очередей на АЗС даже привлекли казаков. Один из них пояснил агентству, что после сообщений о дефиците водители начали заправлять полные баки, что только усилило ажиотаж.

По данным источников издания, ситуация на российском рынке топлива может начать стабилизироваться во второй половине июля, если украинские силы не нанесут новых ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ.

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