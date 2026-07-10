Удари ЗСУ залишили Росію без третини бензину: виробництво покриває лише 65% попиту, - Reuters

У Росії виробництво бензину покриває лише близько 65% сезонного попиту після ударів українських безпілотників по найбільших нафтопереробних заводах. Через дефіцит Москва вже збільшує імпорт пального з Білорусі та Індії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні розрахунки та джерела в галузі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За оцінками агентства, наразі Росії щодня бракує 40–45 тисяч тонн бензину, що становить близько 35% від літньої потреби. Якщо у червні дефіцит оцінювали приблизно у 25%, то зараз він суттєво зріс.

У піковий літній сезон країні необхідно 115–120 тисяч тонн бензину на добу, однак наявні виробничі потужності вже не здатні забезпечити такий попит.

Серед підприємств, які зазнали пошкоджень через атаки українських дронів, Reuters називає НОРСІ, Омський нафтопереробний завод та Саратовський НПЗ.

На тлі дефіциту уряд РФ обговорює можливість заборони експорту бензину, дизельного та авіаційного пального. Одночасно Росія нарощує імпорт: у червні поставки бензину з Білорусі стали рекордними, а також розпочалися морські поставки пального з Індії.

Читайте: Зеленський про дефіцит пального у РФ: Єльцин би передумав робити Путіна наступником понад 20 років тому

Проблеми з паливом публічно визнав і віцепрем'єр РФ Олександр Новак. За його словами, ситуація залишається складною, а становище на автозаправних станціях викликає занепокоєння населення.

Як зазначає Reuters, у курортній Анапі для контролю черг на АЗС навіть залучили козаків. Один із них пояснив агентству, що після повідомлень про дефіцит водії почали заправляти повні баки, що лише посилило ажіотаж.

За даними джерел видання, ситуація на російському ринку пального може почати стабілізуватися у другій половині липня, якщо українські сили не завдадуть нових ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після удару по НПЗ у Татарстані росіяни вишикувалися в кілометрові черги на АЗС. ВIДЕО