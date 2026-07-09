Зеленський про дефіцит пального у РФ: Єльцин би передумав робити Путіна наступником понад 20 років тому

Стратегія Кремля, яка десятиліттями будувалася на експорті енергоресурсів, зазнала краху під впливом далекобійних санкцій України. Тепер РФ змушена імпортувати пальне. Президент Володимир Зеленський назвав це "історичним анекдотом".

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ.

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Шлях РФ від експортера до прохача

Президента запитали, чи може Україна дипломатичними, чи іншими зусиллями завадити постачанню пального до Росії у достатньому об'ємі, яке здійснюється з нейтральних країн. Йдеться про Індію, Китай і Казахстан.

У відповідь Зеленський зауважив, що до цього переліку треба додати й Білорусь, оскільки на сьогодні ця країна надає "серйозний відсоток" у допомозі РФ з пальним.

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"Ну, чесно кажучи, ваше запитання звучить як історичний анекдот, правда? Країна, така як Росія, економіка якої завжди була орієнтована на експорт своїх енергоносіїв, – сьогодні займається тим, щоб десь знайти пальне, якимось чином збільшити можливість закупівлі, імпорту пального", –– сказав Зеленський.

Тому, наголосив глава держави, Україна вже завадила Росії у цьому контексті.

"Між нами кажучи, я думаю, що якби Єльцин знав, що через понад 20 років Росія замість експорту буде імпортувати енергоносії через те, що вона сама дурнувато вирішила розв'язати війну, –– я думаю, що Єльцин обрав би іншого "прєємніка"", –– додав український президент.

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Зазначимо, що Борис Єльцин — перший президент Росії після розпаду СРСР, який 31 грудня 1999 року достроково пішов у відставку, призначивши Володимира Путіна виконувачем обов'язків президента, фактично відкривши йому шлях до влади. За правління Єльцина, зокрема, розпочалася війна РФ проти Чечні (Ічкерії), а також відбулася спроба проросійського перевороту в українському Криму.

Дефіцит палива в Росії

У середині червня стало відомо, що Росія збирається імпортувати паливо морем, намагаючись впоратися з дефіцитом бензину після масштабних атак українських дронів на нафтопереробні заводи.

На початку липня повідомлялося, що Росія хоче імпортувати велику партію авіаційного пального японського походження через складну мережу трейдерів для покриття дефіциту на внутрішньому ринку.

Як повідомлялося, уряд РФ із осені минулого року на тлі українських атак на НПЗ та перебоїв із поставками палива дозволив нафтопереробним заводам випускати для внутрішнього ринку автобензин та дизпаливо зниженими з показниками якості. Вимоги до якості були знижені до класу Євро-3 – з попереднього Євро-5 восени 2025 року до 1 травня цього року, а в травні їхня дія була продовжена.

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