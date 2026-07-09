Росія майже у 20 разів збільшила імпорт бензину з Білорусі після ударів по НПЗ, - Reuters

Росія різко збільшила імпорт бензину з Білорусі на тлі скорочення власного виробництва після атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи. За підсумками першого півріччя 2026 року поставки бензину зросли майже у 20 разів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це свідчать дані галузевих джерел.

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За інформацією агентства, лише у червні білоруські нафтопереробні заводи залізницею відвантажили до Росії понад 181 тис. тонн бензину, що більш ніж утричі перевищує показник травня.

Постачання дизельного пального за місяць зросли приблизно у півтора раза – до понад 77 тис. тонн, а авіаційного гасу – з 5 тис. до понад 16 тис. тонн.

Reuters зазначає, що останніми місяцями українські безпілотники регулярно завдавали ударів по російських нафтопереробних заводах, що призвело до скорочення виробництва пального та змусило Москву активніше шукати альтернативні джерела постачання.

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Ще навесні Мінськ заявив про готовність частково компенсувати втрати російських НПЗ. Відтоді експорт білоруського пального до Росії почав стрімко зростати.

За підсумками першого півріччя Білорусь поставила до РФ понад 453 тис. тонн бензину, що майже у 20 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, обсяги експорту дизельного пального за цей час збільшилися майже вп'ятеро – до 256 тис. тонн.

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