Россия почти в 20 раз увеличила импорт бензина из Беларуси после ударов по НПЗ, - Reuters
Россия резко увеличила импорт бензина из Беларуси на фоне сокращения собственного производства после атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. По итогам первого полугодия 2026 года поставки бензина выросли почти в 20 раз.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствуют данные отраслевых источников.
По информации агентства, только в июне белорусские нефтеперерабатывающие заводы отгрузили в Россию по железной дороге более 181 тыс. тонн бензина, что более чем в три раза превышает показатель мая.
Поставки дизельного топлива за месяц выросли примерно в полтора раза — до более чем 77 тыс. тонн, а авиационного керосина — с 5 тыс. до более чем 16 тыс. тонн.
Reuters отмечает, что в последние месяцы украинские беспилотники регулярно наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, что привело к сокращению производства топлива и вынудило Москву активнее искать альтернативные источники поставок.
Еще весной Минск заявил о готовности частично компенсировать потери российских НПЗ. С тех пор экспорт белорусского топлива в Россию начал стремительно расти.
По итогам первого полугодия Беларусь поставила в РФ более 453 тыс. тонн бензина, что почти в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, объемы экспорта дизельного топлива за это время увеличились почти в пять раз — до 256 тыс. тонн.
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