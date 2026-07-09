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Новости Дефицит топлива в РФ
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Россия почти в 20 раз увеличила импорт бензина из Беларуси после ударов по НПЗ, - Reuters

Россия в 20 раз увеличила импорт белорусского бензина

Россия резко увеличила импорт бензина из Беларуси на фоне сокращения собственного производства после атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. По итогам первого полугодия 2026 года поставки бензина выросли почти в 20 раз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствуют данные отраслевых источников.

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По информации агентства, только в июне белорусские нефтеперерабатывающие заводы отгрузили в Россию по железной дороге более 181 тыс. тонн бензина, что более чем в три раза превышает показатель мая.

Поставки дизельного топлива за месяц выросли примерно в полтора раза — до более чем 77 тыс. тонн, а авиационного керосина — с 5 тыс. до более чем 16 тыс. тонн.

Reuters отмечает, что в последние месяцы украинские беспилотники регулярно наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, что привело к сокращению производства топлива и вынудило Москву активнее искать альтернативные источники поставок.

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Еще весной Минск заявил о готовности частично компенсировать потери российских НПЗ. С тех пор экспорт белорусского топлива в Россию начал стремительно расти.

По итогам первого полугодия Беларусь поставила в РФ более 453 тыс. тонн бензина, что почти в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, объемы экспорта дизельного топлива за это время увеличились почти в пять раз — до 256 тыс. тонн.

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