РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10637 посетителей онлайн
Новости Видео Атака БпЛА на НПЗ РФ Результаты работы подразделений СБС Дефицит топлива в РФ
2 133 13

После удара по НПЗ в Татарстане россияне выстроились в километровые очереди на АЗС. ВИДЕО

Удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России быстро отразился не только на самом заводе, но и на настроениях местных жителей, которые массово бросились заправлять автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после поражения НПЗ "ТАИФ-НК" в Нижнекамске (Республика Татарстан) на территории предприятия раздались взрывы и возник пожар. Над городом поднялось большое облако дыма, а на местных АЗС образовались километровые очереди.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"ТАИФ-НК" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ. В его состав входят нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков. Проектная мощность предприятия превышает 7 млн тонн нефти в год, а его продукция, в частности бензин, дизельное и авиационное топливо, используется для обеспечения как гражданского сектора, так и военной логистики страны-агрессора.

Кадры с места событий свидетельствуют, что для многих россиян новость об ударе по НПЗ стала достаточным поводом не дожидаться официальных заявлений, а сразу отправиться на ближайшие заправки.

Читайте также: Силы обороны нанесли удары по двум НПЗ, аэродрому "Борисоглебск", шести танкерам и мостам рашистов

Смотрите также: Дроны атакуют Татарстан: горит промзона, где расположены нефтепромышленные комплексы. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

АЗС (464) НПЗ (594) Татарстан (42) атака (1714) ВСУ (7934) Силы беспилотных систем (555)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Як собака Павлова: хлапок, задимлєніє - в чергу!
показать весь комментарий
08.07.2026 22:21 Ответить
+10
Прямо по заправці, як кацапня робить.
показать весь комментарий
08.07.2026 22:28 Ответить
+8
мала черга - потрібно мадяру подовжити)))
показать весь комментарий
08.07.2026 22:17 Ответить

Загрузка...

 
 