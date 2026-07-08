После удара по НПЗ в Татарстане россияне выстроились в километровые очереди на АЗС. ВИДЕО

Удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России быстро отразился не только на самом заводе, но и на настроениях местных жителей, которые массово бросились заправлять автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после поражения НПЗ "ТАИФ-НК" в Нижнекамске (Республика Татарстан) на территории предприятия раздались взрывы и возник пожар. Над городом поднялось большое облако дыма, а на местных АЗС образовались километровые очереди.

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"ТАИФ-НК" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ. В его состав входят нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков. Проектная мощность предприятия превышает 7 млн тонн нефти в год, а его продукция, в частности бензин, дизельное и авиационное топливо, используется для обеспечения как гражданского сектора, так и военной логистики страны-агрессора.

Кадры с места событий свидетельствуют, что для многих россиян новость об ударе по НПЗ стала достаточным поводом не дожидаться официальных заявлений, а сразу отправиться на ближайшие заправки.

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