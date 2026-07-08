Після удару по НПЗ у Татарстані росіяни вишикувалися в кілометрові черги на АЗС. ВIДЕО
Удар по одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії швидко позначився не лише на самому заводі, а й на настроях місцевих жителів, які масово кинулися заправляти автомобілі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після ураження НПЗ "ТАІФ-НК" у Нижньокамську (Республіка Татарстан) на території підприємства пролунали вибухи та виникла пожежа. Над містом здійнялася велика хмара диму, а на місцевих АЗС утворилися кілометрові черги.
"ТАІФ-НК" є одним із найбільших нафтопереробних комплексів РФ. До його складу входять нафтопереробний завод, завод бензинів і комплекс глибокої переробки важких нафтових залишків. Проєктна потужність підприємства перевищує 7 млн тонн нафти на рік, а його продукція, зокрема бензин, дизельне та авіаційне пальне, використовується для забезпечення як цивільного сектору, так і військової логістики країни-агресора.
Кадри з місця подій свідчать, що для багатьох росіян новина про удар по НПЗ стала достатнім приводом не чекати офіційних заяв, а одразу вирушити до найближчих заправок.
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