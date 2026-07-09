Зеленский о дефиците топлива в РФ: Ельцин передумал бы назначать Путина преемником более 20 лет назад

Стратегия Кремля, десятилетиями строившаяся на экспорте энергоресурсов, потерпела крах под воздействием далекоидущих санкций Украины. Теперь РФ вынуждена импортировать топливо. Президент Владимир Зеленский назвал это "историческим анекдотом".

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

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Путь РФ от экспортера к просителю

Президента спросили, может ли Украина дипломатическими или иными усилиями помешать поставкам топлива в Россию в достаточном объеме, которые осуществляются из нейтральных стран. Речь идет об Индии, Китае и Казахстане.

В ответ Зеленский отметил, что к этому списку нужно добавить и Беларусь, поскольку на сегодняшний день эта страна вносит "серьезный вклад" в снабжение РФ топливом.

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"Ну, честно говоря, ваш вопрос звучит как исторический анекдот, правда? Страна, такая как Россия, экономика которой всегда была ориентирована на экспорт своих энергоносителей, — сегодня занимается тем, чтобы где-то найти топливо, каким-то образом увеличить возможности закупки, импорта топлива", — сказал Зеленский.

Поэтому, подчеркнул глава государства, Украина уже помешала России в этом контексте.

"Между нами говоря, я думаю, что если бы Ельцин знал, что спустя более 20 лет Россия вместо экспорта будет импортировать энергоносители из-за того, что она сама глупо решила развязать войну, – я думаю, что Ельцин выбрал бы другого "преемника", – добавил украинский президент.

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Отметим, что Борис Ельцин — первый президент России после распада СССР, который 31 декабря 1999 года досрочно ушел в отставку, назначив Владимира Путина исполняющим обязанности президента, фактически открыв ему путь к власти. При Ельцине, в частности, началась война РФ против Чечни (Ичкерии), а также произошла попытка пророссийского переворота в украинском Крыму.

Дефицит топлива в России

В середине июня стало известно, что Россия собирается импортировать топливо по морю, пытаясь справиться с дефицитом бензина после масштабных атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы.

В начале июля сообщалось, что Россия хочет импортировать крупную партию авиационного топлива японского происхождения через сложную сеть трейдеров для покрытия дефицита на внутреннем рынке.

Как сообщалось, правительство РФ с осени прошлого года на фоне украинских атак на НПЗ и перебоев с поставками топлива разрешило нефтеперерабатывающим заводам выпускать для внутреннего рынка автобензин и дизтопливо с пониженными показателями качества. Требования к качеству были снижены до класса Евро-3 — с прежнего Евро-5 осенью 2025 года до 1 мая этого года, а в мае их действие было продлено.

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