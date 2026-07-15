У російському Челябінську чоловік відкрив стрілянину на АЗС через чергу на пальне, - росЗМІ

У російському Челябінську на автозаправній станції сталася стрілянина через чергу на пальне. За даними місцевих ЗМІ, один із водіїв поранив чоловіка, який зробив йому зауваження через спробу заправитися поза чергою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, у тому числі й видання 74.ru з посиланням на очевидців.

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Конфлікт закінчився пострілом

За словами свідків, один із водіїв вирішив проігнорувати загальну чергу до паливних колонок. Після зауваження від іншого чоловіка він дістав травматичний пістолет і вистрілив.

"Чоловіку сказали стати в загальну чергу, щоб заправити машину, але він вирішив, що цього робити не хоче. А якщо кожен буде так реагувати? У нас в машині були діти, куди могла прилетіти куля? Потерпілому куля влучила в живіт, крові було чимало", – розповів один з очевидців.

Після інциденту нападник залишив місце події, однак згодом його затримали правоохоронці. За даними поліції, ним виявився 26-річний місцевий житель.

Постраждалого з пораненням живота госпіталізували до обласної лікарні №3.

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Що передувало

Росія увійшла у жнива 2026 року з гострим дефіцитом дизельного пального, через що темпи збирання врожаю майже втричі відстають від минулорічних. Найбільше проблема вдарила по південних регіонах країни, де вже прогнозують втрати врожаю.

Далекобійні атаки Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) спровокували масштабну кризу на внутрішньому ринку пального країни. Наразі дефіцит пального фіксують уже в абсолютній більшості регіонів Росії.

У Росії виробництво бензину покриває лише близько 65% сезонного попиту після ударів українських безпілотників по найбільших нафтопереробних заводах. Через дефіцит Москва вже збільшує імпорт пального з Білорусі та Індії.

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