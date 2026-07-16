Россиянин попытался без очереди заправить машину, но был избит водителями в очереди: "Они как давай меня п#здить". ВИДЕО

В России оккупант попытался заправить автомобиль без очереди, однако вместо бензина получил побои от других водителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина пытался обойти других водителей и первым подъехать к заправочной колонке, однако ситуация сложилась не по его плану.

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"Хотел вне очереди залезть заправиться, вот к чему это привело. Они как давай меня п#здить. Короче, я домой, идите вы в ж#пу со своим бензином", — говорит россиянин на видео.

Вследствие неудачной попытки заправиться оккупант остался с побоями и без бензина и уехал домой.

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