Россиянин потратил последний бензин на поиски топлива, но оставил машину на АЗС и уехал домой. ВИДЕО

Дефицит топлива в России продолжает распространяться, а россияне всё чаще жалуются на отсутствие бензина даже в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой россиянин рассказывает, что объехал четыре автозаправочные станции в Москве, но так и не смог найти бензин.

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По словам мужчины, он израсходовал остатки топлива на поиски новой заправки, однако безрезультатно.

В итоге россиянин оставил автомобиль с пустым баком на ближайшей АЗС и уехал домой.

"Объехал 4 заправки в Москве. Запас хода 0 километров, никакого бензина нет", — жалуется оккупант на видео.

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