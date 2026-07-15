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Новости Видео Дефицит топлива в РФ
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Россиянин потратил последний бензин на поиски топлива, но оставил машину на АЗС и уехал домой. ВИДЕО

Дефицит топлива в России продолжает распространяться, а россияне всё чаще жалуются на отсутствие бензина даже в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой россиянин рассказывает, что объехал четыре автозаправочные станции в Москве, но так и не смог найти бензин.

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По словам мужчины, он израсходовал остатки топлива на поиски новой заправки, однако безрезультатно.

В итоге россиянин оставил автомобиль с пустым баком на ближайшей АЗС и уехал домой.

"Объехал 4 заправки в Москве. Запас хода 0 километров, никакого бензина нет", — жалуется оккупант на видео.

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АЗС (476) бензин (344) дефицит (354) москва (3144) топливо (669)
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Топ комментарии
+3
сподіваюсь що вночі у нього відкрутять колеса.
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15.07.2026 22:39 Ответить
+2
Та не хнич, Федорова зняли, скоро бенз появиться...
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15.07.2026 22:30 Ответить
+1
хватіть скигліть...беріть шланг і на отсос.
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15.07.2026 22:37 Ответить

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