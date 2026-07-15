Росіянин витратив останній бензин на пошуки пального, але залишив автівку на АЗС і поїхав додому. ВIДЕО

Дефіцит пального в Росії продовжує поширюватися, а росіяни дедалі частіше скаржаться на відсутність бензину навіть у Москві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин розповідає, що об'їхав чотири автозаправні станції в Москві, однак так і не зміг знайти бензин.

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За словами чоловіка, він витратив залишки пального на пошуки нової заправки, однак безрезультатно.

У підсумку росіянин залишив автомобіль із порожнім баком на найближчій АЗС і поїхав додому.

"Объехал 4 заправки в Москве. Запас хода 0 километров, никакого бензина нет", — скиглить окупант на відео.

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