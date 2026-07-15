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Росіянин витратив останній бензин на пошуки пального, але залишив автівку на АЗС і поїхав додому. ВIДЕО
Дефіцит пального в Росії продовжує поширюватися, а росіяни дедалі частіше скаржаться на відсутність бензину навіть у Москві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин розповідає, що об'їхав чотири автозаправні станції в Москві, однак так і не зміг знайти бензин.
За словами чоловіка, він витратив залишки пального на пошуки нової заправки, однак безрезультатно.
У підсумку росіянин залишив автомобіль із порожнім баком на найближчій АЗС і поїхав додому.
"Объехал 4 заправки в Москве. Запас хода 0 километров, никакого бензина нет", — скиглить окупант на відео.
Топ коментарі
+5 Urs
показати весь коментар15.07.2026 22:39 Відповісти Посилання
+3 Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар15.07.2026 22:30 Відповісти Посилання
+2 Ирина Александра
показати весь коментар15.07.2026 22:37 Відповісти Посилання
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