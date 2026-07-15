Росіянин через бінокль намагається розгледіти початок черги до АЗС. ВIДЕО

У соціальних мережах набирає популярності курйозне відео, зняте в одному з російських міст, де через дефіцит пального утворилися гігантські черги до автозаправних станцій. Головним героєм ролика став винахідливий місцевий автолюбитель, який вирішив оцінити свої шанси дочекатися заправки за допомогою оптики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік просто дістав бінокль, намагаючись розгледіти, що ж відбувається на самому початку черги біля колонки.

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На опублікованих кадрах видно довжелезну вервечку автомобілів, яка тягнеться на сотні метрів уздовж траси. Один із водіїв, розуміючи, що чекати доведеться не одну годину, вийшов зі своєї машини і почав пильно вдивлятися в далечінь через бінокль. Автор відео, який знімав цю сцену з сусіднього автомобіля, не стримав сміху.

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