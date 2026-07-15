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Новини Відео Дефіцит пального у РФ
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Росіянин через бінокль намагається розгледіти початок черги до АЗС. ВIДЕО

У соціальних мережах набирає популярності курйозне відео, зняте в одному з російських міст, де через дефіцит пального утворилися гігантські черги до автозаправних станцій. Головним героєм ролика став винахідливий місцевий автолюбитель, який вирішив оцінити свої шанси дочекатися заправки за допомогою оптики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік просто дістав бінокль, намагаючись розгледіти, що ж відбувається на самому початку черги біля колонки.

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На опублікованих кадрах видно довжелезну вервечку автомобілів, яка тягнеться на сотні метрів уздовж траси. Один із водіїв, розуміючи, що чекати доведеться не одну годину, вийшов зі своєї машини і почав пильно вдивлятися в далечінь через бінокль. Автор відео, який знімав цю сцену з сусіднього автомобіля, не стримав сміху. 

Дивіться: Росіянка про дефіцит бензину: "У нас еще есть альтернатива - кони, бл#дь". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни влаштували бійку з арматурою та битами за бензин: "Бизнес остановился, туризм закончился". ВIДЕО

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АЗС (2026) курйоз (605) черга (235)
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Топ коментарі
+5
За теждень кацапу вже телескоп буде потріьен.
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15.07.2026 09:46 Відповісти
+4
Там вдали за рекой разливали бензин
Хвост машин до заправки тянулся
И в бинокль кацап посмотрев на толпу
***** и совсем ******** ...
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15.07.2026 09:54 Відповісти
+3
Це як в старому анекдоті:
- Видишь, где рельсы на горизонте смыкаются?
- Вижу...
- Так это будет цифра "дох*я"... А там, за гаризонтам, будет ещё больше - "до ***ной матери"...
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15.07.2026 09:51 Відповісти

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