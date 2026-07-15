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Новости Видео Дефицит топлива в РФ
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Россиянин через бинокль пытается разглядеть начало очереди к АЗС

В социальных сетях набирает популярность курьезное видео, снятое в одном из российских городов, где из-за дефицита топлива образовались гигантские очереди к автозаправочным станциям. Главным героем ролика стал находчивый местный автолюбитель, который решил оценить свои шансы дождаться заправки с помощью бинокля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина просто достал бинокль, пытаясь разглядеть, что же происходит в самом начале очереди у колонки.

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На опубликованных кадрах видна длиннющая вереница автомобилей, тянущаяся на сотни метров вдоль трассы. Один из водителей, понимая, что ждать придется не один час, вышел из своей машины и начал пристально вглядываться в даль через бинокль. Автор видео, снимавший эту сцену из соседнего автомобиля, не сдержал смеха. 

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Автор: 

АЗС (476) курьез (3958) очередь (249)
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Топ комментарии
+6
За теждень кацапу вже телескоп буде потріьен.
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15.07.2026 09:46 Ответить
+4
Там вдали за рекой разливали бензин
Хвост машин до заправки тянулся
И в бинокль кацап посмотрев на толпу
***** и совсем ******** ...
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15.07.2026 09:54 Ответить
+3
Замалий бінокль 😁
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15.07.2026 09:42 Ответить

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