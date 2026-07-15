Росіянин поліз без черги на АЗС і був побитий: "Они как давай меня п#здить". ВIДЕО
У Росії окупант спробував заправити автомобіль без черги, однак замість бензину отримав побої від інших водіїв.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік намагався оминути інших водіїв та першим під'їхати до паливної колонки, однак ситуація пішла не за його планом.
"Хотел вне очереди залезть заправиться, вот к чему это привело. Они как давай меня п#здить. Короче, я домой, идите вы в ж#пу со своим бензином", - каже росіянин на відео.
У результаті невдалої спроби заправитися окупант залишився з побоями та без бензину та поїхав додому.
Топ коментарі
+3 Trevo Trow
показати весь коментар16.07.2026 00:00 Відповісти Посилання
+2 олег иванов #434516
показати весь коментар16.07.2026 00:03 Відповісти Посилання
+2 Oleg K #621023
показати весь коментар16.07.2026 00:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль