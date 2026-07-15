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Новини Відео Дефіцит пального у РФ
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Росіянин поліз без черги на АЗС і був побитий: "Они как давай меня п#здить". ВIДЕО

У Росії окупант спробував заправити автомобіль без черги, однак замість бензину отримав побої від інших водіїв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік намагався оминути інших водіїв та першим під'їхати до паливної колонки, однак ситуація пішла не за його планом.

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"Хотел вне очереди залезть заправиться, вот к чему это привело. Они как давай меня п#здить. Короче, я домой, идите вы в ж#пу со своим бензином", - каже росіянин на відео.

У результаті невдалої спроби заправитися окупант залишився з побоями та без бензину та поїхав додому.

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АЗС (2026) бензин (1426) дефіцит (758) паливо (983)
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Топ коментарі
+3
Кацапи без пNздюлей, як без пряників.
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16.07.2026 00:00 Відповісти
+2
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16.07.2026 00:03 Відповісти
+2
Народні каzапські забави - ******* і бути *********.
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16.07.2026 00:10 Відповісти

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