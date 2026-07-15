Росіянин поліз без черги на АЗС і був побитий: "Они как давай меня п#здить". ВIДЕО

У Росії окупант спробував заправити автомобіль без черги, однак замість бензину отримав побої від інших водіїв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік намагався оминути інших водіїв та першим під'їхати до паливної колонки, однак ситуація пішла не за його планом.

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"Хотел вне очереди залезть заправиться, вот к чему это привело. Они как давай меня п#здить. Короче, я домой, идите вы в ж#пу со своим бензином", - каже росіянин на відео.

У результаті невдалої спроби заправитися окупант залишився з побоями та без бензину та поїхав додому.

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