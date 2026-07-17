Житель оккупированного Крыма показал пустые полки сетевого супермаркета: "Что там, ребята, бензина нет, да? А как вам такая история?". ВИДЕО
В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая местным жителем в одном из сетевых супермаркетов на территории оккупированного Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах запечатлено отсутствие большинства товаров на торговых стеллажах.
В ассортименте магазина, попавшего в кадр, видны только замороженная рыба и различные газированные напитки. По словам автора видео, подобная ситуация наблюдается уже не в первой торговой точке, а работники объясняют это отсутствием новых поступлений продукции.
"Что там, ребята, бензина нет, да? Вот такая история, когда начинается в магазине. Как вам? Это уже, кстати, не первый магазин. Я прямо захожу, говорю: а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в Крыму. Нет поставок, говорят. Вот вам последствия того, что нет бензина", - отмечает очевидец на видео.
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