Житель оккупированного Крыма показал пустые полки сетевого супермаркета: "Что там, ребята, бензина нет, да? А как вам такая история?". ВИДЕО

В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая местным жителем в одном из сетевых супермаркетов на территории оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах запечатлено отсутствие большинства товаров на торговых стеллажах.

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В ассортименте магазина, попавшего в кадр, видны только замороженная рыба и различные газированные напитки. По словам автора видео, подобная ситуация наблюдается уже не в первой торговой точке, а работники объясняют это отсутствием новых поступлений продукции.

"Что там, ребята, бензина нет, да? Вот такая история, когда начинается в магазине. Как вам? Это уже, кстати, не первый магазин. Я прямо захожу, говорю: а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в Крыму. Нет поставок, говорят. Вот вам последствия того, что нет бензина", - отмечает очевидец на видео.

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