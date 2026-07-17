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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Дефицит топлива в Крыму
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Житель оккупированного Крыма показал пустые полки сетевого супермаркета: "Что там, ребята, бензина нет, да? А как вам такая история?". ВИДЕО

В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая местным жителем в одном из сетевых супермаркетов на территории оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах запечатлено отсутствие большинства товаров на торговых стеллажах.

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В ассортименте магазина, попавшего в кадр, видны только замороженная рыба и различные газированные напитки. По словам автора видео, подобная ситуация наблюдается уже не в первой торговой точке, а работники объясняют это отсутствием новых поступлений продукции.

"Что там, ребята, бензина нет, да? Вот такая история, когда начинается в магазине. Как вам? Это уже, кстати, не первый магазин. Я прямо захожу, говорю: а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в Крыму. Нет поставок, говорят. Вот вам последствия того, что нет бензина", - отмечает очевидец на видео.

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дефицит (357) Крым (26062) продукты (1510)
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Топ комментарии
+11
Вже і каміння з неба скінчилося 🤔🤣
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17.07.2026 15:00 Ответить
+9
"солі нєт, но ви гризіте!" ))
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17.07.2026 15:01 Ответить
+6
Це наслідки не того що немає бензину, а того що Крим у 2014 р "вернулся в родную гавань".
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17.07.2026 15:09 Ответить

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