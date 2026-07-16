В Джанкое оккупанты ввели почасовую мобильную связь из-за проблем с электричеством. ФОТО

В оккупированном Джанкое на севере Крыма российская оккупационная администрация ввела почасовой режим работы мобильной связи из-за проблем с электроснабжением. Отныне жители города будут иметь доступ к мобильной сети лишь восемь часов в сутки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на так называемое министерство внутренней политики оккупационной администрации Крыма.

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По информации оккупантов, мобильная связь будет работать с 08:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00.

Жителей Джанкоя призвали учитывать новый график при совершении телефонных звонков, использовании мобильного интернета и решении других неотложных вопросов.

В то же время российские оккупационные власти не уточнили, как долго будут действовать такие ограничения.

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