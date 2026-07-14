РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11496 посетителей онлайн
Новости Видео Украинский Крым
3 012 22

Семья гражданских оккупантов вернулась в Барнаул из-за невыносимых бытовых условий в Крыму: "Я хочу вернуться. Надеюсь, что скоро все закончится"

В социальных сетях появилось видеообращение российской переселенки, которая вместе с семьей незаконно проживала в оккупированном Крыму, но из-за невыносимых бытовых условий и постоянных ограничений была вынуждена вернуться в родной Барнаул (Алтайский край РФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, гражданские оккупанты пожаловались на отсутствие света, воды и газа, из-за чего нормальная жизнь на полуострове стала невозможной.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россиянка сетует, что решение покинуть украденную украинскую землю далось ей нелегко, а сама эвакуация обратно в Сибирь оказалась настоящим испытанием для её детей.

"К сожалению, мы приняли решение временно покинуть Крым. Это было очень непросто, ведь здесь вся наша жизнь. Но мы больше не могли терпеть ограничения. Отсутствие электричества, а вместе с ним - отсутствие воды, отсутствие пропана для плиты. Готовить просто невозможно без электричества и газа. И вот мы с детьми решили поехать на нашу родину. Путешествие было непростым, тяжелым. Мы ехали пять суток, все вместе в одной машине. Но мы теперь дома. Конечно же, я хочу вернуться обратно в Крым. Я надеюсь, что скоро все закончится", - рассказывает россиянка.

Смотрите также: Операция "Крымский рубильник": СБС вывели из строя энергомост "Кубань-Крым" и уничтожили ЗРК С-400, "Панцирь" и "Тор". ВИДЕО

Читайте: В оккупированном Крыму остановился крупнейший тепличный комбинат: более 400 человек остались без работы, - КРЦ

Автор: 

Крым (26059) побег (377) Сибирь (51)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
всім узкім час до барнаулу
показать весь комментарий
14.07.2026 13:33 Ответить
+9
Забудьте про Крим. Сидіть у себе в Барнаулі.
показать весь комментарий
14.07.2026 13:34 Ответить
+8
"Жили не у себя дома, как у себя дома» (С). От хочеться у росіянських мразот експропріювати все, що вони встигли придбати на окупованих землях. Я прям бачу, як сто років тому в Донецьк завозили оцю рашистську мразоту в квартири розстріляних сімей і раділи від нового житла в Україні, а не своїй сраній расєє в мухосранскє. І ця барнаульська мразота - така ж сама мразота, що ********** на Донбас сто років тому. Приїхала туди, де українці все побудували. А своєму сраному ригаловському барнаулі жити не хоче. Бо там расіянє, гівно і такі ж мразоти навколо, як і вона сама.
показать весь комментарий
14.07.2026 13:39 Ответить

Загрузка...

 
 