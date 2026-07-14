Семья гражданских оккупантов вернулась в Барнаул из-за невыносимых бытовых условий в Крыму: "Я хочу вернуться. Надеюсь, что скоро все закончится"

В социальных сетях появилось видеообращение российской переселенки, которая вместе с семьей незаконно проживала в оккупированном Крыму, но из-за невыносимых бытовых условий и постоянных ограничений была вынуждена вернуться в родной Барнаул (Алтайский край РФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, гражданские оккупанты пожаловались на отсутствие света, воды и газа, из-за чего нормальная жизнь на полуострове стала невозможной.

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Россиянка сетует, что решение покинуть украденную украинскую землю далось ей нелегко, а сама эвакуация обратно в Сибирь оказалась настоящим испытанием для её детей.

"К сожалению, мы приняли решение временно покинуть Крым. Это было очень непросто, ведь здесь вся наша жизнь. Но мы больше не могли терпеть ограничения. Отсутствие электричества, а вместе с ним - отсутствие воды, отсутствие пропана для плиты. Готовить просто невозможно без электричества и газа. И вот мы с детьми решили поехать на нашу родину. Путешествие было непростым, тяжелым. Мы ехали пять суток, все вместе в одной машине. Но мы теперь дома. Конечно же, я хочу вернуться обратно в Крым. Я надеюсь, что скоро все закончится", - рассказывает россиянка.

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