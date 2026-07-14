Сім’я цивільних окупантів повернулася до Барнаулу через нестерпні побутові умови у Криму: "Я хочу вернуться. Надеюсь, что скоро все закончится". ВIДЕО
У соціальних мережах оприлюднено відеозвернення російської переселенки, яка разом із родиною незаконно проживала в окупованому Криму, але через нестерпні побутові умови та постійні обмеження була змушена повернутися до рідного Барнаула (Алтайський край РФ).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цивільні окупанти поскаржилися на відсутність світла, води та газу, через що нормальне життя на півострові стало неможливим.
Росіянка бідкається, що рішення залишити вкрадену українську землю далося їй важко, а сама евакуація назад до Сибіру виявилася справжнім випробуванням для її дітей.
"К сожалению, мы приняли решение временно покинуть Крым. Это было очень непросто, ведь здесь вся наша жизнь. Но мы больше не могли терпеть ограничения. Отсутствие электричества, вместе с ним отсутствие воды, отсутствие газа пропана для плиты. Готовить просто невозможно без электричества и газа. И вот мы с детьми решили поехать на нашу родину. Путешествие было непростым, тяжелым. Мы ехали пять суток, все вместе в одной машине. Но мы теперь дома. Конечно же, я хочу вернуться обратно в Крым. Я надеюсь, что скоро все закончится", - розповідає росіянка.
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