У Джанкої окупанти ввели погодинний мобільний зв’язок через проблеми з електрикою. ФОТО
В окупованому Джанкої на півночі Криму російська окупаційна адміністрація запровадила погодинний режим роботи мобільного зв'язку через проблеми з електропостачанням. Відтепер жителі міста матимуть доступ до мобільної мережі лише вісім годин на добу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне" з посиланням на так зване міністерство внутрішньої політики окупаційної адміністрації Криму.
За інформацією окупантів, мобільний зв'язок працюватиме з 08:00 до 12:00 та з 14:00 до 18:00.
Жителів Джанкоя закликали враховувати новий графік під час здійснення телефонних дзвінків, користування мобільним інтернетом та вирішення інших нагальних питань.
Водночас російська окупаційна влада не уточнила, як довго діятимуть такі обмеження.
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