У Джанкої окупанти ввели погодинний мобільний зв’язок через проблеми з електрикою. ФОТО

В окупованому Джанкої на півночі Криму російська окупаційна адміністрація запровадила погодинний режим роботи мобільного зв'язку через проблеми з електропостачанням. Відтепер жителі міста матимуть доступ до мобільної мережі лише вісім годин на добу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне" з посиланням на так зване міністерство внутрішньої політики окупаційної адміністрації Криму.

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За інформацією окупантів, мобільний зв'язок працюватиме з 08:00 до 12:00 та з 14:00 до 18:00.

Жителів Джанкоя закликали враховувати новий графік під час здійснення телефонних дзвінків, користування мобільним інтернетом та вирішення інших нагальних питань.

Водночас російська окупаційна влада не уточнила, як довго діятимуть такі обмеження.

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